Создание простого каталога в электронном виде с фотографиями и описанием товаров. Примерное количество товара (15-20 шт). С коротким дедлайном и дальнейшим сотрудничеством для добавления новых товаров
Рекламный плакат в печать
Требуется разработать не сложный, но красивый дизайн рекламы в лифт для сети салонов разливного пива
все подробности в лс
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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