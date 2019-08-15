Рекламный плакат в печать

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  2. Дизайн продукции
Завершен22 заявки833 просмотра

Требуется разработать не сложный, но красивый дизайн рекламы в лифт для сети салонов разливного пива 

все подробности в лс

6 лет назад
biarnar
Эрик 
34 года
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

Julia2018
Юлия 
31 год
7 лет в сервисе
Была
2 года назад
6 лет назад
$10
2 дня
Юлия очень ответственный исполнитель, всегда на связи, хорошо понимает видение заказчика, оперативно работает с правками, рекомендую
Спасибо большое за работу, обращайтесь!

Заявки фрилансеров

Julia2018
Юлия 
31 год
7 лет в сервисе
Была
2 года назад
6 лет назад

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