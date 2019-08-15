Рекламный плакат в печать

Нужно изготовить дизайн приглашений на мероприятия - две научные международные конференции. Пример во вложении, это приглашение на прошлое мероприятие нас устроило. Сделать примерно в таком же стиле. Исходники предоставляем, нужна красивая идея. Сроки сжатые, ...