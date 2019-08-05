Дизайн на пакет (монохром)

нужен человек с хорошим воображением для создания запоминающегося, но и простого дизайна на пакет, для сети разливного пива если у вас с этим хорошо, обязательно откликайтесь

сразу предупрежу, что четкого представления о том как он должен выглядеть у нас нет, поэтому мы всецело полагаемся на ваши профессионализм и фантазию

вспомогательные материалы предоставим

поскольку задача с нашей точки зрения не самая простая , вознаграждение будет напрямую зависеть от качества работы