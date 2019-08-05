Сделать дизайн витрины

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Закрыт20 заявок280 просмотров

Сделать не сложный дизайн для обклейки витрины

6 лет назад
Pazhiloy
39 лет
6 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

artlik
54 года
11 лет в сервисе
Была
4 года назад
6 лет назад
$20
1 день
Никакой инициативы, присылал мне варианты с очевидными ошибками, на которые приходилось обращать внимание. В итоге забил, сам скачал Adobe Illustrator и доделал работу. Хочешь сделать что-то хорошо - сделай это сам
в ходе общения заказчик быстро деградировал от "сделайте мне красиво" до матов в переписке... вывод: неадекват... в связи с чем хочется пожелать ему всяческих успехов и защищенного секса... чтобы не продолжать тупиковую ветвь человечества....

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artlik
54 года
11 лет в сервисе
Была
4 года назад
6 лет назад

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