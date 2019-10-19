нужен человек с хорошим воображением для создания запоминающегося, но и простого дизайна на пакет, для сети разливного пива если у вас с этим хорошо, обязательно откликайтесь сразу предупрежу, что четкого представления о том как ...
Презентация телекомунакационной компании
Презентация телекомунакационной компании, занимающейся продажей и установкой WiFi-оборудования.Необходимо создать презентацию, отражающую все плюсы установки оборудования для конечного пользователя.Презентация нужна, как в электронном виде powerpoint/keynote, так и готовой для печати в формате А4/A5Фон белый, печать полноцветная, текст контрастный, без тени.В заявке прошу указать стоимость работы и реальный срок.
- Обложка + лого компании
- Присоединяйтесь к глобальной сети WiFi. С помощью WiFi любой желающий может стать провайдером беспроводного интернета: кафе и рестораны, отели и аэропорты, места проведения конференций и пляжные курорты и даже целые города.
- Цели нашей компании:
- Обзор туристического рынка (график роста туристов, график потребления трафика с пояснениями)
- Наш продукт и где его можно использовать:
- Готовое решение из коробки: Установил - Зарегистрировался - Получил прибыль
- Основные возможности продукта:
- Монетизация существующего подключения WiFi - основное достоинство, позволяющее нашим партнерам стать частью глобальной сети и получать постоянный доход.
- Готовое бесплатное решение Captive Portal с авторизацией пользователя без дополнительных расходов. Авторизация по номеру телефона позволяет максимально обезопасить от противоправных действий третьих лиц, при использовании публичного wifi в общественных местах
- Пассивный доход - для максимально быстрого развития сети мы предлагаем уникальную функцию: все пользователи, чье оборудование активно получают ежедневный бонус, порядка 20% от дохода системы.
- Частная безопасная сеть - возможность развернуть собственную сеть для частного использования. Актуально для владельцев гостиниц, больших ресторанов и других объектов, где необходимо сотрудникам выдавать доступ к WiFi. Для каждого устройства генерируется уникальный ключ, который можно в любой момент отозвать.
- Маркетинговые инструменты - возможность размещению таргетинговой рекламы на странице с авторизацией пользователя (бесплатный доступ в сеть подразумевает просмотр текстовой/графической рекламы или короткого видео ролика). Любой участник сети может запустить свою рекламу в 3-5 кликов!
- Карты лояльности (Функция в стадии тестирования, доступна ограниченому кругу клиентов) - Apple Wallet и Android Wallet. Возможность выпуска карт лояльности на базе ПО от Apple Wallet и Android Wallet с возможностью push-up клиентов об акциях и специальных предложениях, находящихся в радиусе 1-1.5 км от вашей точки доступа. Актуально для кафе, баров, ресторанов!
- Оборудование - список оборудования от компании Микротик
- Минимальные технические требования для установки - существующее интернет подключение, не менее 50mbps, розетка 220в, место для крепления выбранного типа оборудования.
- Спасибо за внимание! (Поле для контактов агента по продажам!)
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