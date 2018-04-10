Отрисовка шаржей по фото

$70
Иллюстрации и РисункиЗакрыт5 заявок263 просмотра
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Цель работы

Собрать художественные приемы, которые используются в отрисовке шаржей на конкретных фото-примерах.

Задание

Сделать набор из 8-ми шаржей по фото, представленных ниже.

Требования

  • техника исполнения: карандаш или линии, можно в цвете по желанию
  • детализация минимальная или средняя, основной фокус на форму основных черт лица
  • сюжет и проработка фона не требуются, нужно только лицо
  • формат сдачи: png/jpeg нормального размера без сильной компрессии. Можно делать сразу на компьютере или прислать скан/фото
Цена

Принимается только полный пакет из 8-ми шаржей за 70 USD.

Цена не обсуждению не подлежит.

Задание и фото

https://docs.google.com/document/d/1gU9tZptRcJRHmBNJykO4LjDvXVYRMLznPmsKzwq_I9M/edit?usp=sharing

6 лет назад
astapkovich
38 летРоссия
6 лет в сервисе
Был
3 года назад