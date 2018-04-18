Нужно перерисовать картинку в фотошопе

Иллюстрации и РисункиЗавершен8 заявок527 просмотров
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Нужно перерисовать 3 картинки в фотошопе. Рисуноки на выходе должены быть точно такими же как на картинке, не похожие а именно как на картинке - PixelPerfect! Ширина линий, цвета градиентов - все должно совпадать! Размеры точные я предоставлю исполнителю. Результатом работы будет 3 psd файла с картинками высокого расширения на отдельном прозрачном слое. 

В предложении пожалуйста указывайте цену и сроки выполнения работы! Спасибо.

6 лет назад
doctor_ssm
Сергей 
35 летУкраина
10 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Выбранный исполнитель
Ilyina_Kate
Екатерина 
31 годРоссия
6 лет в сервисе
Была
2 года назад
6 лет назад
$8
1 день
Спасибо за приятное сотрудничество!
Четкое задание, обоснованные поправки, оплата по факту выполнения. Никаких претензий.
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