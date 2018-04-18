Нужно перерисовать картинку в фотошопе

Нужно перерисовать 3 картинки в фотошопе. Рисуноки на выходе должены быть точно такими же как на картинке, не похожие а именно как на картинке - PixelPerfect! Ширина линий, цвета градиентов - все должно совпадать! Размеры точные я предоставлю исполнителю. Результатом работы будет 3 psd файла с картинками высокого расширения на отдельном прозрачном слое.

В предложении пожалуйста указывайте цену и сроки выполнения работы! Спасибо.