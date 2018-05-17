Ilyina_Kate

Екатерина Ilyina_Kate

 
32 года
7 лет на фриланс-бирже
Была
3 года назад

Макеты сайтов, отрисовка персонажей, иллюстрации, медали, буклеты и баннеры.  Сделаю все по согласованию с заказчиком. Не пропадаю в ненужный момент))) 

Моя работа - это мое творчество, поэтому ориентируюсь только на хороший результат.

От вас необходимо четкое ТЗ и конкретный план сотрудничества.

...
средняя оценка
...
процент рекомендаций
...
рейтинг фрилансера
Для подсчета статистики необходимо не менее 5 отзывов за год
0 из 5

Отзывы заказчиков

vladymir777
Володимир 
40 лет
12 лет в сервисе
Был
6 лет назад
166 отзывов(-4)
$5
10 баллов
7 лет назад
Иллюстрация. Нарисовать миниатюру для 3 сезонов
Как всегда на высоте!👀 Смотрите портфолио!
С данным заказчиком очень приятно работать. Всегда на связи, оплата вовремя. Пока не заметила никаких подводных камней)
Ответный отзыв
vladymir777
Володимир 
40 лет
12 лет в сервисе
Был
6 лет назад
166 отзывов(-4)
$5
10 баллов
7 лет назад
Иллюстрация найти.
Рекомендую.
Все отлично.
Ответный отзыв
Igoreshka777
Игорь 
46 лет
14 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
$20
10 баллов
7 лет назад
Создание персонажа
Мне очень понравилась работа Екатерины. Все быстро и четко, пожелания выполнены. Буду сотрудничать и дальше. Мои лучшие рекомендации :)
Очень хороший заказчик. Оплата не просто вовремя, а даже раньше))) Четко поставлена задача, все поправки обоснованы. Коммуникация на отлично.
Ответный отзыв
urka2000
Юрий 
52 года
18 лет в сервисе
Был
4 года назад
$5
10 баллов
7 лет назад
Нарисовать 5 иконок
Быстро и эффективно
Все отлично!
Ответный отзыв
seo1msk
36 лет
7 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$10
9 баллов
7 лет назад
Создать тематические иконки/ логотип
Все отлично, рекоменду
Никаких нареканий. Приятное общение и своевременная оплата.
Ответный отзыв
Показать больше отзывов