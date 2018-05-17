Макеты сайтов, отрисовка персонажей, иллюстрации, медали, буклеты и баннеры. Сделаю все по согласованию с заказчиком. Не пропадаю в ненужный момент)))
Моя работа - это мое творчество, поэтому ориентируюсь только на хороший результат.
От вас необходимо четкое ТЗ и конкретный план сотрудничества.
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Отзывы заказчиков
$5
10 баллов
7 лет назад
Как всегда на высоте!👀 Смотрите портфолио!
Ответный отзыв
С данным заказчиком очень приятно работать. Всегда на связи, оплата вовремя. Пока не заметила никаких подводных камней)
$5
10 баллов
7 лет назад
Рекомендую.
Ответный отзыв
Все отлично.
$20
10 баллов
7 лет назад
Мне очень понравилась работа Екатерины. Все быстро и четко, пожелания выполнены. Буду сотрудничать и дальше. Мои лучшие рекомендации :)
Ответный отзыв
Очень хороший заказчик. Оплата не просто вовремя, а даже раньше))) Четко поставлена задача, все поправки обоснованы. Коммуникация на отлично.
$5
10 баллов
7 лет назад
Быстро и эффективно
Ответный отзыв
Все отлично!
$10
9 баллов
7 лет назад
Все отлично, рекоменду
Ответный отзыв
Никаких нареканий. Приятное общение и своевременная оплата.