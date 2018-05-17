Макеты сайтов, отрисовка персонажей, иллюстрации, медали, буклеты и баннеры. Сделаю все по согласованию с заказчиком. Не пропадаю в ненужный момент)))

Моя работа - это мое творчество, поэтому ориентируюсь только на хороший результат.

От вас необходимо четкое ТЗ и конкретный план сотрудничества.