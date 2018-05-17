Создать тематические иконки/ логотип

Иконки и Пиксель-артЗавершен21 заявка225 просмотров
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Требуется сделать 16 тематических иконок на сайт (скрин текущих стандартных прикрепил)  + логотип.

Без излишеств. 

6 лет назад
seo1msk
34 годаБеларусь
6 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
Ilyina_Kate
Екатерина 
31 годРоссия
6 лет в сервисе
Была
2 года назад
6 лет назад
$10
2 дня
Все отлично, рекоменду
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