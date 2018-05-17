Создать тематические иконки/ логотип

Здравствуйте! Есть относительно успешная игра для смартфонов (андроид и iOS): https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.borik.marketgame.android Есть гипотеза, что улучшив только иконку, мы значительно (на несколько процентов или даже десятков процентов) увеличим приток новых пользователей (просмотры страницы приложения в маркете). = нужна "продающая" иконка ...