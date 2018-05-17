Создать тематические иконки/ логотип

Есть конкретная идея - силуэт женской головы с короной на темном фоне. Исполнителю объясню более подробно.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется сделать 16 тематических иконок на сайт (скрин текущих стандартных прикрепил) + логотип.
Без излишеств.
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