[b]Биржа 💰 Игра[/b] Здравствуйте! Мы сделали относительно успешную игру для смартфонов (Андроид и iOS): [url=https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.borik.marketgame.android]https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.borik.marketgame.android [/url] Есть гипотеза, что улучшив только иконку, мы значительно увеличим приток новых пользователей (просмотры страницы приложения в маркете). = нужна "продающая" иконка в маркет ) Игра про ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Создать логотип для проекта. Тематика фламинго.
- Похожие заказы
- $85Иконки и Пиксель-арт21 заявкаЗакрыт6 лет назад
- $50
нужен логотип и фавикон для сайта thick-thin.ru, в продолжении разработки дизайнаЗавершен6 лет назад
Нужно предложить и после согласования сделать иконку для программы (картинка на рабочем столе для запуска программы). Иконка должна выглядеть объемной и отражать смысл программы. Описание программы: программа предназначена для автоматического создания торговых алгоритмов. Применяется при ...Иконки и Пиксель-арт3 заявкиЗакрыт6 лет назад
Здравствуйте! Есть относительно успешная игра для смартфонов (андроид и iOS): https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.borik.marketgame.android Есть гипотеза, что улучшив только иконку, мы значительно (на несколько процентов или даже десятков процентов) увеличим приток новых пользователей (просмотры страницы приложения в маркете). = нужна "продающая" иконка ...Иконки и Пиксель-артнет заявокЗакрыт6 лет назад
Есть слайды презентации (направление IT), в которых нужно иконки и прочую инфографику отрисовать и привести к одному стилю. Пример во вложении. Нужно будет выполнить небольшое тестовое перед началом работ.Иконки и Пиксель-арт14 заявокЗакрыт6 лет назад
- $10
Нужно несколько иконок для лендинга для блока "Наши преимущества", типа "Большой опыт работы", "Комфортные условия" и т.п. Оплата: около 50 руб. за штуку. Всего - 8 шт.Завершен6 лет назад
Здравствуйте. Мне необходимо создать похожую работу: для интернет магазина сантехники и интернет магазина детских товаров (игрушек, одежды и т.д.) [url=/users/udgines/portfolio/ikonki-i-piksely-art-14/ikonki-dlya-sajta-techno-market-1937258/]Пример работы[/url]Иконки и Пиксель-арт14 заявокЗакрыт6 лет назад
182х139 пикселя в png Сайт - www.ledpiter.ru Иконки для главной страницы все изменить, нарисовать новые, чтобы привлекали внимание посетителей. Добавить иконки для разделов которых нет на главной: [url=http://www.ledpiter.ru/ledekran]СВЕТОДИОДНЫЕ ЭКРАНЫ[/url] - !!! [url=http://www.ledpiter.ru/viveski]ВЫВЕСКИИ КОНСТРУКЦИИ[/url] - !!! [url=http://www.ledpiter.ru/bigbukva]ОБЪЁМНЫЕБУКВЫ[/url] - !!! [url=http://www.ledpiter.ru/svetkorob]СВЕТОВЫЕКОРОБА[/url] - !!! [url=http://www.ledpiter.ru/tablo]БЕГУЩИЕСТРОКИ[/url] [url=http://www.ledpiter.ru/figure]ГОТОВЫЕВЫВЕСКИ[/url] [url=http://www.ledpiter.ru/consol]КОНСОЛИ[/url] [url=http://www.ledpiter.ru/lightboxi]ЛАЙТБОКСЫ[/url] [url=http://www.ledpiter.ru/lasercutting]ЛАЗЕРНАЯРЕЗКА[/url] - !!! [url=http://www.ledpiter.ru/frezerezka]ФРЕЗЕРНАЯРЕЗКА[/url] - !!! [url=http://www.ledpiter.ru/ploterezka]ПЛОТТЕРНАЯРЕЗКА[/url] [url=http://www.ledpiter.ru/soglasovanie-reklamyi]СОГЛАСОВАНИЕРЕКЛАМЫ[/url] [url=http://www.ledpiter.ru/interreklama]ИНТЕРЬЕРНАЯРЕКЛАМА[/url] [url=http://www.ledpiter.ru/brandauto]БРЕНДИРОВАНИЕАВТО[/url] - !!! [url=http://www.ledpiter.ru/ledrent]АРЕНДАЭКРАНОВ[/url] [url=http://www.ledpiter.ru/montaj]МОНТАЖ То что омечено ...Завершен5 лет назад
Необходимо разработать фирменного персонажа и представить его в нескольких образах на сайте [url=http://prntscr.com/iyub4n]prntscr.com/iyub4n[/url] (вместо фото) Он должен быть похож на человека из логотипа [url=http://prntscr.com/iyub92]prntscr.com/iyub92[/url] Общая концепция нового сайта: дизайн плоский в фирменных цветах (фиолетовый и салатовый).Иконки и Пиксель-арт12 заявокЗакрыт6 лет назад
Иконки: хит продаж, новинка, распродажа, скидка. Стиль: минимализм. Формат: спрайтЗавершен6 лет назад