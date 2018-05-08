Выбрали Инну в качестве исполнителя для создания логотипа нового проекта ! Инна предоставила более 7 логотипов на выбор !!!!! У нас с руководством возникло некоторое недопонимание и уже утверждённый логотип попросили переделать ! Инна в момент отреагировала и передела логотип бесплатно ! Огромная благодарность за быструю и качественную работу , высокую коммуникацию и работу до полного удовлетворения , моего руководства ))) Спасибо ! Однозначно рекомендую !