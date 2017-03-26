artkamera

Валерия artkamera

 
39 лет
10 лет на фриланс-бирже
Была
5 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$15
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

Helg_Ar
Олег 
35 лет
11 лет в сервисе
Был
2 часа назад
$15
10 баллов
5 лет назад
Нарисовать баннер
Все хорошо, рекомендую абсолютно всем.
Олег отлично справился с заданием и внес необходимые правки! Рекомендую!
Ответный отзыв
lynnykwork
Юрий 
41 год
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$70
9 баллов
6 лет назад
Доработать почти готовый сайт , заменить на существующий.
Спасибо за роботу! Честный и ответсвенный заказчик!
Спасибо за качественную работу
Ответный отзыв
smm1
41 год
11 лет в сервисе
Был
17 часов назад
$100
10 баллов
6 лет назад
Реклама в Инстаграм.
Всем рекомендую. Понятная задача, оплата в срок.
Работа была выполнена в срок .
Ответный отзыв
jampa0
Артем 
34 года
9 лет в сервисе
Был
2 дня назад
$15
10 баллов
6 лет назад
Нарисовать баннер для печати
Все отлично, спасибо за заказ! Мои рекомендации)
Молниеносное выполнение заказа! Всем все понравилось с первого раза без каких либо правок! Рекомендую к сотрудничеству!
Ответный отзыв
InnaMay
Инна 
45 лет
8 лет в сервисе
Была
2 года назад
$25
10 баллов
7 лет назад
Логотип
Валерия - прекрасный заказчик! Очень вежливая, внимательная к мнению дизайнера. По ТЗ все четко и понятно. Оплата моментальная. Связь постоянная. Рекомендую! Буду рада еще поработать ).
Выбрали Инну в качестве исполнителя для создания логотипа нового проекта ! Инна предоставила более 7 логотипов на выбор !!!!! У нас с руководством возникло некоторое недопонимание и уже утверждённый логотип попросили переделать ! Инна в момент отреагировала и передела логотип бесплатно ! Огромная благодарность за быструю и качественную работу , высокую коммуникацию и работу до полного удовлетворения , моего руководства ))) Спасибо ! Однозначно рекомендую !
Ответный отзыв
Показать больше отзывов