ТЗ - Тематика витебский вокзал, поезд с надписью ЛГТП 20 20, табло с надписью счастливого Нового года. Все это в новогодней тематике. Надо несколько примеров для выбора. Прикрепляю файлы ...
- Иллюстрации и Рисунки1 исполнительЗакрыт5 лет назад
Нарисовать баннер по четкому ТЗ . Один баннер в трех размерах , Для сайта и соц сетей.Завершен5 лет назад
Тематика 23 февраля VS 8 марта, для клиента надо еще 2 варианта, один пример прикрепляю для примера. Файлы - режим cmyk , размер 300 см на 200 см.Завершен6 лет назад
Разработка комплексной рекламы для инстаграм.Социальные сети (SMM и SMO)1 исполнительЗавершен6 лет назад
Необходимо доработать сайт , после доработки , заменить готовый сайт на существующий без потери позиций в ТОП. (сайт уже на хостинг загружен но не на основной адрес) . Так же нуждаемся в доработке семантического ядра ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен6 лет назад
Создать макет рекламы на машину (рено конго) каблукНаружная реклама23 заявкиЗакрыт7 лет назад
Здравствуйте! Нужно настроить рекламную компанию в директе. Сфера - аренда фотобудок.Контекстная реклама56 заявокЗакрыт7 лет назад
Создать логотип для проекта. Тематика фламинго.Иконки и Пиксель-арт1 исполнительЗавершен7 лет назад
Спроектировать рекламу на автомобиль. Тематика аренда фотобудок.Наружная реклама18 заявокЗакрыт7 лет назад
В стиле компании по готовому шаблону сделать баннерБаннеры8 заявокЗакрыт7 лет назад
Нарисовать похожий прессволл 300х200 см Имена - Андрей и Виктория Дата - 21 июля Файл нужен в cmyk и tiff и исходникЗавершен8 лет назад
Сделать интуитивно понятный и простой лэндинг под услуги (с админ панелью для редактирования), Большая часть контента есть . Сфера аренда .фотоуслуг. После поставить на домен.Веб-программирование10 заявокЗакрыт8 лет назад
Нужно сделать редактируемые кнопки и иконки, возможность скрывать ненужные блоки, возможность менять шрифт в блоках. Перенести весь лендинг с поддомена на другой домен в том же хостинге.Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен8 лет назад
На основе существующего стиля компании , создать аватарку , меню и шаблон для карточки товараИконки и Пиксель-арт1 исполнительЗавершен8 лет назад
Адрес - http://poza.spb.ru/ Поменять тему и функцииДизайн сайтов11 заявокЗакрыт8 лет назад
Сделать презентацию из 12-15 страниц. Есть похожая презентация на что будем ориентироваться в формате pdfПрезентации1 исполнительЗавершен8 лет назад
Нужно создать специализированную графическую тему и сохранить имеющийся функционал с доработкой и поставить на wp. Шаблон - http://poza.spb.ru/Дизайн сайтов1 заявкаЗакрыт8 лет назад
перенести сайт wordpress с одного поддомена на другой домен в одном хостинге, и чтобы все осталось нормально функционировать(верстка) желательно сделать под копир (на прежнем месте что бы осталась копия)Системное администрирование1 исполнительЗавершен8 лет назад
- $100
Необходимо изменить два рукописных лединга. Внести некоторые коррективы. Лендинг можно посмотреть здесь - arenda.artkamera.ru Ждем предложений!Веб-программирование1 исполнительЗавершен8 лет назад
- $100
Необходимо изменить два рукописных лединга. Внести некоторые коррективы. Лединг можно посмотреть здесь arenda.artkamera.ru Ждем предложений!Сайты «под ключ»4 заявкиЗакрыт8 лет назад