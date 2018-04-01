Иконка игры для Google Play и App Store

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Биржа  Игра

Здравствуйте!

Мы сделали относительно успешную игру для смартфонов (Андроид и iOS):

https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.borik.marketgame.android

Есть гипотеза, что улучшив только иконку, мы значительно увеличим приток новых пользователей (просмотры страницы приложения в маркете).

= нужна "продающая" иконка в маркет )

Игра про трейдинг.

Торговля только товарами (типа, товарная биржа, а не фондовая, и не форексы/БО).

Важно: это именно игра, а не приложение для торговли на реальной бирже, и не "демо-счёт".

Аудитория: мужчины, 15-30 лет.

Игра популярна во многих странах: пользователи из всех русскоговорящих стран составляют менее 20% от общего количества.

Топ стран: Россия, Индия, Бразилия, США, Турция, Украина, Франция, Вьетнам и т.д...

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Что нужно сделать: