Сделать иконку для Google Play

Иконки и Пиксель-артЗакрытнет заявок197 просмотров
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Здравствуйте!

Есть относительно успешная игра для смартфонов (андроид и iOS):

https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.borik.marketgame.android

Есть гипотеза, что улучшив только иконку, мы значительно (на несколько процентов или даже десятков процентов) увеличим приток новых пользователей (просмотры страницы приложения в маркете).

 = нужна "продающая" иконка в маркет )

 * естественно, будем проводить а/б-тест

В заявке опишите пожалуйста:

  • ваш опыт создания иконок для Google Play и App Store (по возможности, с примерами в маркете): добивались ли конкретно вы своей работой улучшения показателей?
  • ваше предложение - какие могут быть варианты выполнения работы (вдруг, есть возможность дать гарантию или обсудить плавающую цену, например, на основе а/б-тестирования)
  • цену
Спасибо )

 * можно попробовать оформить что-нибудь вроде безопасной сделки, где прописать разные размеры оплаты в зависимости от результатов тестирования (думаю, что для этого даже можно предоставить доступ в консоль)

6 лет назад
VELLEVET
Никита 
40 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
2 года назад
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