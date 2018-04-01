Сделать иконку для Google Play

Здравствуйте!

Есть относительно успешная игра для смартфонов (андроид и iOS):

https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.borik.marketgame.android

Есть гипотеза, что улучшив только иконку, мы значительно (на несколько процентов или даже десятков процентов) увеличим приток новых пользователей (просмотры страницы приложения в маркете).

= нужна "продающая" иконка в маркет )

* естественно, будем проводить а/б-тест

В заявке опишите пожалуйста:

ваш опыт создания иконок для Google Play и App Store (по возможности, с примерами в маркете): добивались ли конкретно вы своей работой улучшения показателей?

ваше предложение - какие могут быть варианты выполнения работы (вдруг, есть возможность дать гарантию или обсудить плавающую цену, например, на основе а/б-тестирования)

цену

Спасибо )

* можно попробовать оформить что-нибудь вроде безопасной сделки, где прописать разные размеры оплаты в зависимости от результатов тестирования (думаю, что для этого даже можно предоставить доступ в консоль)