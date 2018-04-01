Сделать иконку для Google Play

Есть слайды презентации (направление IT), в которых нужно иконки и прочую инфографику отрисовать и привести к одному стилю. Пример во вложении. Нужно будет выполнить небольшое тестовое перед началом работ.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте!
Есть относительно успешная игра для смартфонов (андроид и iOS):
https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.borik.marketgame.android
Есть гипотеза, что улучшив только иконку, мы значительно (на несколько процентов или даже десятков процентов) увеличим приток новых пользователей (просмотры страницы приложения в маркете).
= нужна "продающая" иконка в маркет )
* естественно, будем проводить а/б-тест
В заявке опишите пожалуйста:
- ваш опыт создания иконок для Google Play и App Store (по возможности, с примерами в маркете): добивались ли конкретно вы своей работой улучшения показателей?
- ваше предложение - какие могут быть варианты выполнения работы (вдруг, есть возможность дать гарантию или обсудить плавающую цену, например, на основе а/б-тестирования)
- цену
* можно попробовать оформить что-нибудь вроде безопасной сделки, где прописать разные размеры оплаты в зависимости от результатов тестирования (думаю, что для этого даже можно предоставить доступ в консоль)
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