Задача: отрисовать лендинг (веб и моб версия) по механике схожей с примерами в стилистике проекта WEISS. Отдать исходники в виде проекта в фигме: Задача со звездочкой: отрисовать и сверстать: ) Ключевой месседж должен легко считываться сразу же ...
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- FigmaФирменный персонажДизайн сайтов18 заявокЗакрыт10 месяцев назад
Задача: Отрисовать концепт фирменного персонажа для проекта крипто казино WEISS (перевод с немецкого: прозрачный, белый). Прототип персонажа рисуем c лицевой стороны по референсу: В макет важно заложить возможность перемещения элементов (руки, ноги) для возможности редактирования и ...Фирменный персонажИллюстрации и Рисунки14 заявокЗакрытгод назад
Кухня крафторовой еды делает вручную (кустарно, ремеслянным способом) на профессиональной кухне полуфабрикаты и продукты питания на заказ с доставкой на дом или в офис. Что сделать: · ...Фирменный персонажФирменный стиль22 заявкиЗакрыт3 года назад
- $600
Мы хотим создать собственную сеть ресторанов быстрого питания, подобно MacDonald's и KFC. И надеемся что вы нам сможете в этом помочь! Этап № 1: позиционирование (разработка и создание ключевой идеи бренда). Выявление или разработка особенностей торговой ...БрендбукДизайн упаковкиФирменный персонажБаннеры12 заявокЗакрыт3 года назад
Создать арт с фирменным персонажем.Фирменный персонажЗавершен3 года назад
1й этап. Разработка эскиза фирменного персонажа в виде собаки-робота с добавлением в рисунок элементов лого (3 варианта эскиза от руки) 2й этап - создание 3d модели на основе выбранного эскиза3D-модельФирменный персонаж3D-графика5 заявокЗакрыт3 года назад
Необходимо нарисовать образы двух персонажей (маскотов) бренда системы выравнивания плитки (далее СВП) - вспомогательного инструмента для плиточников. - В начале нужно нарисовать сами образы, а после утверждения их дизайна использовать в коллажах для дальнейшей публикации в ...Фирменный персонажЗавершен2 года назад
Необходимо создать фирменного персонажа для компании согласно брифу. Проект будет проходить в несколько этапов: 1. Отрисовка эскизов 2. Корректировки и утверждение финального эскиза 3. Отрисовка чистовой версии персонажа в векторе Отрисовать adobe illustrator и передать исходники AI, а так ...IllustratorФирменный персонажИллюстрации и Рисунки13 заявокЗакрыт4 года назад
Необходимо разработать фирменного персонажа для печати на детских надувных батутах. Описание: [list][*]Надувной человечек, примерно как у Michelin[*]Супергерой[*]Имеет плащ, перчатки, сапоги[*]Имеет супергеройские узоры (полоски или стрелки)[*]Крупное телосложение, как у супермена[*]Доброе лицо, как в мультиках[*]Основные цвета: Синий, оранжевый, белый[*]Рисунок ...Фирменный персонажИллюстрации и Рисунки18 заявокЗакрыт4 года назад
Создать фирменного персонажа- чёрный единорожек с радужнымрогом. (стилистику ещё нужно обсудить)Рисуется для шапки и аватарки группы в вконтакте. Поэтомуконечный формат рисунков должен быть таким, что бы в дальнейшем можно было с ними работать в фотошопе.Идея в ...Фирменный персонажИллюстрации и Рисунки22 заявкиЗакрыт5 лет назад
Нужна двусторонняя визитка для магазина аниме и k-pop. Необходимо быть знакомым с данными темами. Есть фирменный персонаж, текст и лого передам по договоренности.Фирменный персонажДизайн продукции14 заявокЗакрыт6 лет назад
Доброго времени суток! Необходимо создать дизайн сайта с версткой (ПК и мобильная версия) для сервисного центра, специализированного на ремонте Apple. На данный момент есть логотип, шрифт (стандартный) и основной корпоративный цвет. Но логотип представляет собой просто ...Дизайн сайтаBootstrapФорма обратной связиФирменный персонажДизайн сайтов21 заявкаЗакрыт6 лет назад
Необходимо разработать фирменного персонажа и представить его в нескольких образах на сайте [url=http://prntscr.com/iyub4n]prntscr.com/iyub4n[/url] (вместо фото) Он должен быть похож на человека из логотипа [url=http://prntscr.com/iyub92]prntscr.com/iyub92[/url] Общая концепция нового сайта: дизайн плоский в фирменных цветах (фиолетовый и салатовый).Фирменный персонажИконки и Пиксель-арт12 заявокЗакрыт6 лет назад
Необходимо разработать и доработать элементы фирменного стиля и корпоративной айдентики для медицинского центра, оказывающего удаленные услуги. Что мы хотим увидеть в руководстве по стилю (брендбуке): 1. логотип 2. фирменного персонажа (иллюстрированного) и ключевые гайды по флет-элементам, панчлайнам стиля 3. ...БрендбукФирменный персонажФирменный стиль14 заявокЗакрыт6 лет назад
Нарисовать фирменного персонажа для сайта в формате GIF и PNG (если что, то мы поможем скомпилировать гифку) для страницы 404. GIFка - анимация будет состоять из несколько соединенных вместе рисунков. На гифке персонаж должен "жувать ...Фирменный персонажЗавершен7 лет назад
Нарисовать и продумать фирменного персонажа для сайта (3D) в формате GIF и PNG (если что, то мы поможем скомпилировать гифку) В этом ТЗ, персонажа сайта, нужно будет оформить для страницы 404. В дальнейшем нужно будет его ...Фирменный персонаж3D-графика3 заявкиЗакрыт7 лет назад
Добрый день , ищу исполнителя для работы - создание фирменного персонажа для сайта мобильной электроники , телефонов , планшетов и тд. Персонаж должен иметь общее с электроникой, подчеркнуть связь с хайтеком, новейшими гаджетами, возможны фантастические ...Фирменный персонажЛоготипы и Знаки16 заявокЗакрыт7 лет назад
Требуется нарисовать обложку, лого и "фирменного" персонажа для тематической группы в Фейсбуке, с заданным ТЗ. Нужен подход художника с фантазией, помимо дизайнерских навыков.Фирменный персонажФирменный стиль10 заявокЗакрыт8 лет назад
отрисовка фирменного персонажа для сайта компьютерных услуг - alexzsoft.ru у сайта будет новый дизайн и персонаж будет нужен для ассоциативного восприятия Пожелания к внешним чертам персонажа: Робот внешности примерно что-то среднее как на сайте http://itnik.ru/ и ...Фирменный персонажИллюстрации и Рисунки16 заявокЗакрыт9 лет назад
На проект совместных покупок нужен персонаж - "Белка" в разных конфигурациях: Деловая С посылкой Просто белка Белка с бельчатами.Фирменный персонажДизайн интерфейсов и игр7 заявокЗакрыт9 лет назад