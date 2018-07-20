Заказать услуги дизайнера Фирменный персонаж

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  • Отрисовать лендинг (веб и моб версия) Либо отрисовать и сверстать*

    Задача: отрисовать лендинг (веб и моб версия) по механике схожей с примерами в стилистике проекта WEISS. Отдать исходники в виде проекта в фигме: Задача со звездочкой: отрисовать и сверстать: ) Ключевой месседж должен легко считываться сразу же ...

    FigmaФирменный персонаж
    Дизайн сайтов18 заявок
    Закрыт
    10 месяцев назад

  • Отрисовать концепт фирменного персонажа для проекта crypto-казино

    Задача: Отрисовать концепт фирменного персонажа для проекта крипто казино WEISS (перевод с немецкого: прозрачный, белый). Прототип персонажа рисуем c лицевой стороны по референсу: В макет важно заложить возможность перемещения элементов (руки, ноги) для возможности редактирования и ...

    Фирменный персонаж
    Иллюстрации и Рисунки14 заявок
    Закрыт
    год назад

  • Разработать логотип и фирменный стиль для Кухни Крафтовой еды

    Кухня крафторовой еды делает вручную (кустарно, ремеслянным способом) на профессиональной кухне полуфабрикаты и продукты питания на заказ с доставкой на дом или в офис. Что сделать: · ...

    Фирменный персонаж
    Фирменный стиль22 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Создание бренда.

    $600

    Мы хотим создать собственную сеть ресторанов быстрого питания, подобно MacDonald's и KFC. И надеемся что вы нам сможете в этом помочь! Этап № 1: позиционирование (разработка и создание ключевой идеи бренда). Выявление или разработка особенностей торговой ...

    БрендбукДизайн упаковкиФирменный персонаж
    Баннеры12 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Фирменный персонаж 3d

    1й этап. Разработка эскиза фирменного персонажа в виде собаки-робота с добавлением в рисунок элементов лого (3 варианта эскиза от руки) 2й этап - создание 3d модели на основе выбранного эскиза

    3D-модельФирменный персонаж
    3D-графика5 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Отрисовка фирменных персонажей (маскотов)

    Необходимо нарисовать образы двух персонажей (маскотов) бренда системы выравнивания плитки (далее СВП) - вспомогательного инструмента для плиточников. - В начале нужно нарисовать сами образы, а после утверждения их дизайна использовать в коллажах для дальнейшей публикации в ...

    Фирменный персонаж
    Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
    Завершен
    2 года назад

  • Корпоративный персонаж/талисман в векторе (маскот)

    Необходимо создать фирменного персонажа для компании согласно брифу. Проект будет проходить в несколько этапов: 1. Отрисовка эскизов 2. Корректировки и утверждение финального эскиза  3. Отрисовка чистовой версии персонажа в векторе Отрисовать adobe illustrator и передать исходники AI, а так ...

    IllustratorФирменный персонаж
    Иллюстрации и Рисунки13 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Нарисовать персонажа для печати на детских надувных батутах

    Необходимо разработать фирменного персонажа для печати на детских надувных батутах.  Описание: [list][*]Надувной человечек, примерно как у Michelin[*]Супергерой[*]Имеет плащ, перчатки, сапоги[*]Имеет супергеройские узоры (полоски или стрелки)[*]Крупное телосложение, как у супермена[*]Доброе лицо, как в мультиках[*]Основные цвета: Синий, оранжевый, белый[*]Рисунок ...

    Фирменный персонаж
    Иллюстрации и Рисунки18 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Иллюстрация. Создание персонажа

    Создать фирменного персонажа- чёрный единорожек с радужнымрогом. (стилистику ещё нужно обсудить)Рисуется для шапки и аватарки группы в вконтакте. Поэтомуконечный формат рисунков должен быть таким, что бы в дальнейшем можно было с ними работать в фотошопе.Идея в ...

    Фирменный персонаж
    Иллюстрации и Рисунки22 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Визитка для магазина аниме

    Нужна двусторонняя визитка для магазина аниме и k-pop. Необходимо быть знакомым с данными темами. Есть фирменный персонаж, текст и лого передам по договоренности.

    Фирменный персонаж
    Дизайн продукции14 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Дизайн сайта + верстка + доработка фирменного стиля

    Доброго времени суток!  Необходимо создать дизайн сайта с версткой (ПК и мобильная версия) для сервисного центра, специализированного на ремонте Apple. На данный момент есть логотип, шрифт (стандартный) и основной корпоративный цвет. Но логотип представляет собой просто ...

    Дизайн сайтаBootstrapФорма обратной связиФирменный персонаж
    Дизайн сайтов21 заявка
    Закрыт
    6 лет назад

  • Фирменный персонаж для сайта

    Необходимо разработать фирменного персонажа и представить его в нескольких образах на сайте [url=http://prntscr.com/iyub4n]prntscr.com/iyub4n[/url] (вместо фото)   Он должен быть похож на человека из логотипа [url=http://prntscr.com/iyub92]prntscr.com/iyub92[/url]   Общая концепция нового сайта: дизайн плоский в фирменных цветах (фиолетовый и салатовый).

    Фирменный персонаж
    Иконки и Пиксель-арт12 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Систематизация и обновление руководства по стилю

    Необходимо разработать и доработать элементы фирменного стиля и корпоративной айдентики для медицинского центра, оказывающего удаленные услуги.  Что мы хотим  увидеть в руководстве по стилю (брендбуке): 1. логотип 2. фирменного персонажа (иллюстрированного) и ключевые гайды по флет-элементам, панчлайнам стиля 3. ...

    БрендбукФирменный персонаж
    Фирменный стиль14 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Нарисовать фирменного персонажа для веб-сайта (2д иллюстрация)

    Нарисовать фирменного персонажа для сайта в формате GIF и PNG (если что, то мы поможем скомпилировать гифку) для страницы 404. GIFка - анимация будет состоять из несколько соединенных вместе рисунков. На гифке персонаж должен "жувать ...

    Фирменный персонаж
    Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Нарисовать и продумать фирменного персонажа для веб-сайта (3D)

    Нарисовать и продумать фирменного персонажа для сайта (3D) в формате GIF и PNG (если что, то мы поможем скомпилировать гифку) В этом ТЗ, персонажа сайта, нужно будет оформить для страницы 404. В дальнейшем нужно будет его ...

    Фирменный персонаж
    3D-графика3 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Разработка фирменного персонажа для сайта мелкой электроники, гаджетов

    Добрый день , ищу исполнителя для работы - создание фирменного персонажа для сайта мобильной электроники , телефонов , планшетов и тд. Персонаж должен иметь общее с электроникой, подчеркнуть связь с хайтеком, новейшими гаджетами, возможны фантастические ...

    Фирменный персонаж
    Логотипы и Знаки16 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Дизайн для группы в Фейсбуке. Обложка, лого и "фирменный" персонаж

    Требуется нарисовать обложку, лого и "фирменного" персонажа для тематической группы в Фейсбуке, с заданным ТЗ. Нужен подход художника с фантазией, помимо дизайнерских навыков.

    Фирменный персонаж
    Фирменный стиль10 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Фирменный персонаж для сайта компьютерных услуг

    отрисовка фирменного персонажа для сайта компьютерных услуг - alexzsoft.ru у сайта будет новый дизайн и персонаж будет нужен для ассоциативного восприятия Пожелания к внешним чертам персонажа: Робот внешности примерно что-то среднее как на сайте http://itnik.ru/ и ...

    Фирменный персонаж
    Иллюстрации и Рисунки16 заявок
    Закрыт
    9 лет назад