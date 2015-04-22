Фирменный персонаж для сайта компьютерных услуг

отрисовка фирменного персонажа для сайта компьютерных услуг - alexzsoft.ru

у сайта будет новый дизайн и персонаж будет нужен для ассоциативного восприятия

Пожелания к внешним чертам персонажа:

Робот внешности примерно что-то среднее как на сайте http://itnik.ru/

и внешности мультяшного миньона http://st03.kakprosto.ru/images/article/2015/1/3/141869_54a799063032254a799063035a.jpeg

Разрабатываться может он как угодно в 2d или 3D, главное что чтобы при последующей проработке поз этого робота и предметов у него в руках процесс создания был дешевым. Таким образом, осознав чуть позже какими именно внешностями персонажей надо наполнить сайт - можно будет обращаться к создателю повторно и получить приемлемую цену.