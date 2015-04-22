Дорисовать клоуну ноги.

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Закрыт16 заявок286 просмотров

Есть рисунок клоуна, 800Х1067 рисунок идет как постер фильма, у рисунка обрезана часть, у клоуна не хватает половины ног, обеих. Нужно дорисовать их, так чтобы было естественно и красиво. Без потери качестве изображения, и его уменьшение.

10 лет назад
ymrur
37 лет
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад

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