Требуется дизайн 100 лент. опыт работы желателен. желательно прикреплять образцы работ. пример во вложении
Художники Стиль сайфай (фантастика)
Художники:
Стиль сайфай (фантастика), от кандидата нужно чтобы он знал 3д редактор (для него выгоднее знать Sketchup). уметь работать в стиле Фантастика и уметь делать концепты техники. Обязательно резюме в вордовском файле. И наличие портфолио
Тестовое задание:
Тестовое задание (танки):
Игра имеет футуристический мир, требуется создать концепт танка-защитника 5-го ранга родом из далекого будущего.
Особенности танка:
- В бою танк выполняет роль защитника.
- Основное отличие защитника от других танков - броня, какие-то конструктивные особенности позволяющие создавать прикрытие другим союзникам. Особенное внимание лобовой броне. Броня башни должна способствовать рикошету попадающих снарядов. Вид брони схож с рыцарскими доспехами (забрало шлема, щиты).
- Вид массивный
- Имеет выверенные рубленные формы.
- Узлы должны быть функциональны.
- Конструкция узлов не должна ограничивать функционал танка. Например, на основании танка не следует размещать элементы, которые будут мешать вращению башни.
- Нужно также учитывать при отрисовке амортизацию гусениц.
- Танк улучшается по рангам от 1 по 6. То есть 1 -й самый простой, а 6-й самый крутой.
- Башня танка смещена назад по корпусу.
У танка защитника 5 ранга устанавливается массивное орудие на центральном модуле"Ракетная установка Буран Р6 для запуска 6 ракет" + 1 дополнительное орудие в боковом модуле.
Ожидаемый результат:
Полная отрисовка делается в одном ракурсе (перспектива).
Ракурсы вида спереди, сзади, сверху, сбоку - делаются в чертежном варианте.
Качество отрисовки как на референциях, в ответе на тестовое указывается потраченное на рабочее время в часах.
Не нужно в работе пытаться передавать черты современных танков.
Копипаст чужих работ, или отдельных элементов - СТРОГО ЗАПРЕЩАЕТСЯ!!! Если такое будет обнаружено, то вы сразу попадете в черный список.
Референс стилистики выдается только после подписания Соглашения о неразглашении.
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