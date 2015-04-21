Художники Стиль сайфай (фантастика)

$1000
  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Закрыт2 заявки342 просмотра

Художники:

Стиль сайфай (фантастика), от кандидата нужно чтобы он знал 3д редактор (для него выгоднее знать Sketchup). уметь работать в стиле Фантастика и уметь делать концепты техники. Обязательно резюме в вордовском файле. И наличие портфолио

Тестовое задание:

Тестовое задание (танки):

Игра имеет футуристический мир, требуется создать концепт танка-защитника 5-го ранга родом из далекого будущего.

Особенности танка:

- В бою танк выполняет роль защитника.

- Основное отличие защитника от других танков - броня, какие-то конструктивные особенности позволяющие создавать прикрытие другим союзникам. Особенное внимание лобовой броне. Броня башни должна способствовать рикошету попадающих снарядов. Вид брони схож с рыцарскими доспехами (забрало шлема, щиты).

- Вид массивный

- Имеет выверенные рубленные формы.

- Узлы должны быть функциональны.

- Конструкция узлов не должна ограничивать функционал танка. Например, на основании танка не следует размещать элементы, которые будут мешать вращению башни.

- Нужно также учитывать при отрисовке амортизацию гусениц.

- Танк улучшается по рангам от 1 по 6. То есть 1 -й самый простой, а 6-й самый крутой.

- Башня танка смещена назад по корпусу.

У танка защитника 5 ранга устанавливается массивное орудие на центральном модуле"Ракетная установка Буран Р6 для запуска 6 ракет" + 1 дополнительное орудие в боковом модуле.

Ожидаемый результат:

Полная отрисовка делается в одном ракурсе (перспектива).

Ракурсы вида спереди, сзади, сверху, сбоку - делаются в чертежном варианте.

Качество отрисовки как на референциях, в ответе на тестовое указывается потраченное на рабочее время в часах.

Не нужно в работе пытаться передавать черты современных танков.

Копипаст чужих работ, или отдельных элементов - СТРОГО ЗАПРЕЩАЕТСЯ!!! Если такое будет обнаружено, то вы сразу попадете в черный список.

Референс стилистики выдается только после подписания Соглашения о неразглашении.

SketchUp
10 лет назад
DimaZelMaG
Дмитрий 
32 года
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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