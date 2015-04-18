Нужно нарисовать рекламный комикс. Тематика: офис, телефонные звонки между персоналом ... Формат А5-А4, в цвете. Прикрепил к проекту понравившийся стиль, но допускаются и другие стили. От вас нужно: 1. цена ...
Нарисовать 4 бэкграунда для флеш игры, перспектива сотрудничества
Несколько лет назад со своим другом брал участие в проекте Долина мечты 2 для Бигфиша:
http://www.mayplaygames.ru/preview-dreamsdwell-stories2.php
Сейчас взялись за разработку собственной небольшой дефенс флеш игры, где Герой защищается от толп монстров, которые идут слева направо на его "укрепления" Игра сейчас на стадии разработки прототипа, часть графики готова (монстры анимации их смерти, оружие, заклинания, тестовый бэкграунд и тп), наш проверенный композитор уже взялся за музыку, работа кипит. Саму игру пилим с прицелом на вторую часть (с бОльшим контентом) на том же флеше и андроид версию на будущее. На данный момент ищем качественного игрового художника для создания 4-х игровых бэкграундов и приведения в человеческий вид нашего тестового. Оплата 40 долл. в wmz+комиссия за эту работу. Сроки комфортные - 10 дней.
P/S
Если понравится качество Вашей работы и отношение к делу, готов предложить сотрудничество по оставшейся графической части: качественная заставка, карта уровней, игровой магазин, 3 страницы простого вступительного комикса (сюжет уже продуман), экран победы/поражения, портрет героя, 6 простых артефактов, экран с ачивками, кнопочки, шрифт и тп мелкий интерфейс. Цена этой основной работы будет в пределах 150-180 долл. со сроком выполнения 1.5 мес. Если сработаемся, будет возможность поработать с нами во второй части и в андроид версии с большей оплатой.
__________________________________________________________________________________
Бэкграунд состоит из 4 частей: 1) внизу Панель под оружие и кнопки интерфейса (можно стилизовать эту панель под траву, скалы или тп. чтобы красиво выглядело - на тестовом бекраунде эта панель схематически собрана); 2) грунт по которому будут идти монстры; 3) анимированная часть в самом вверху (где будут птицы летать, листья опадать и тп) - на Тестовом бэкгаунде у меня , к примеру, анимированная мельница, водопад, флаги. 4) между 2) и 3) промежуточная декорация (кусты, камни, черепа или тп). Более детальную информацию с примерными размерами этих сегментов, исходник тестового бэкграунда и другие материалы по игре предоставлю в ходе нашего общения в Скайпе или по почте
Задание:
1. Нарисовать 4 качественных бекграунда с 1-2 анимацией вверху в концепции: 1) Лесисто-холмистая местность (анимация – летящие птицы) 2) Дремучий лес с полянкой (анимация – моргающая сова на ветке, опадающие листья или тп) Вот даже такого плана может быть верхняя часть бэкграунда : https://www.youtube.com/watch?v=zZNKLg9M8PY
3) Скалисто-горная местность (анимация - птицы, водопад или что-то подходящее пейзажу. Водопад могу предоставить свой, там лишь подкоригируете размер мувиклипа под свой пейзаж ) 4) Ночная деревня (анимация – свет из окна в домиках, мерцающие звезды или дым из трубы)
2. Привести к одному стилю с этими бекграундами Тестовый пример.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Иллюстрации и Рисунки6 заявокЗакрыт10 лет назад
- $60
Всем привет!!! Для школьного проекта необходимо нарисовать 12 рисунков. Тема- сказка 12 месяцев. Персонажи (в виде людей как в мультфильме) январь, февраль и т.д. Все герои должны быть в полный рост в костюмах и отрибутике ...Завершен10 лет назад
Имеется план этажей в Autocad, требуются отрисовать его в векторе без всего лишнего, оставить только стены и метраж, все остальные данные не нужны. файл для скачки http://файлообменник.рф/1kcl9duu60bi.htmlЗавершен10 лет назад
- $5
Друзья, есть сайт www.krepauto.ru На главной странице есть картинки типов деталей. В самый конец хотим вставить новую картинку (там только сейчас написано металлический автокрепеж). Есть фотка (сфоткали на белом листе бумаги нужные детали) и ...Иллюстрации и Рисунки13 заявокЗакрыт10 лет назад
Нужно сделать флеш-заставку на сайт. Эскиз по вложении. Образ и сама девушка должны максимально быть похожи на девушку с фото. Она стоит в полупрозрачном приличном платье,со своей горы смотрит на "мир", на ...Иллюстрации и Рисунки3 заявкиЗакрыт10 лет назад
Нужно перерисовать лицо данного человека в вектор смотрящим в бинокль. Изображение в векторе по чертам лица должно совпадать с оригиналом,т.е. мне не важна детальная прорисовка,а важно чтобы лицо с биноклем было узнаваемо. Прикрепил к заказу ...Иллюстрации и Рисунки8 заявокЗакрыт10 лет назад
Создание 2-х этикеток для стеклянных флаконов препарата Эликсир для курящих "Здоровые легкие". 10 мл – 6 длина 3.5 высота Наименование Эликсир для курящих «Здоровые легкие» для ингаляций Логотип по центру ...Завершен10 лет назад
Требуется преобразовать растровое изображение схемы в векторный формат (предпочтительно, Visio 2003-2010, но это обсуждаемо, возможно у Вас есть лучший вариант). Условные обозначения должны быть вынесены в библиотеку (либо, взяты из существующей). Конвертировать векторизатором нельзя, так ...Завершен10 лет назад
- $10
Здравствуйте, уважаемые фрилансеры! Нужно нарисовать уникальные фотографии. Вид сверху ниже прикреплен в доковских файлах. Пример тоже. Для понимания тематики: http://bytovkivagonchiki.ru/galleries/view/39. ...Иллюстрации и Рисунки5 заявокЗакрыт10 лет назад