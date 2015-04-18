Нарисовать 4 бэкграунда для флеш игры, перспектива сотрудничества

Несколько лет назад со своим другом брал участие в проекте Долина мечты 2 для Бигфиша:

http://www.mayplaygames.ru/preview-dreamsdwell-stories2.php

Сейчас взялись за разработку собственной небольшой дефенс флеш игры, где Герой защищается от толп монстров, которые идут слева направо на его "укрепления" Игра сейчас на стадии разработки прототипа, часть графики готова (монстры анимации их смерти, оружие, заклинания, тестовый бэкграунд и тп), наш проверенный композитор уже взялся за музыку, работа кипит. Саму игру пилим с прицелом на вторую часть (с бОльшим контентом) на том же флеше и андроид версию на будущее. На данный момент ищем качественного игрового художника для создания 4-х игровых бэкграундов и приведения в человеческий вид нашего тестового. Оплата 40 долл. в wmz+комиссия за эту работу. Сроки комфортные - 10 дней.

P/S

Если понравится качество Вашей работы и отношение к делу, готов предложить сотрудничество по оставшейся графической части: качественная заставка, карта уровней, игровой магазин, 3 страницы простого вступительного комикса (сюжет уже продуман), экран победы/поражения, портрет героя, 6 простых артефактов, экран с ачивками, кнопочки, шрифт и тп мелкий интерфейс. Цена этой основной работы будет в пределах 150-180 долл. со сроком выполнения 1.5 мес. Если сработаемся, будет возможность поработать с нами во второй части и в андроид версии с большей оплатой.

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Бэкграунд состоит из 4 частей: 1) внизу Панель под оружие и кнопки интерфейса (можно стилизовать эту панель под траву, скалы или тп. чтобы красиво выглядело - на тестовом бекраунде эта панель схематически собрана); 2) грунт по которому будут идти монстры; 3) анимированная часть в самом вверху (где будут птицы летать, листья опадать и тп) - на Тестовом бэкгаунде у меня , к примеру, анимированная мельница, водопад, флаги. 4) между 2) и 3) промежуточная декорация (кусты, камни, черепа или тп). Более детальную информацию с примерными размерами этих сегментов, исходник тестового бэкграунда и другие материалы по игре предоставлю в ходе нашего общения в Скайпе или по почте

Задание:

1. Нарисовать 4 качественных бекграунда с 1-2 анимацией вверху в концепции: 1) Лесисто-холмистая местность (анимация – летящие птицы) 2) Дремучий лес с полянкой (анимация – моргающая сова на ветке, опадающие листья или тп) Вот даже такого плана может быть верхняя часть бэкграунда : https://www.youtube.com/watch?v=zZNKLg9M8PY

3) Скалисто-горная местность (анимация - птицы, водопад или что-то подходящее пейзажу. Водопад могу предоставить свой, там лишь подкоригируете размер мувиклипа под свой пейзаж ) 4) Ночная деревня (анимация – свет из окна в домиках, мерцающие звезды или дым из трубы)

2. Привести к одному стилю с этими бекграундами Тестовый пример.