Обработать картинку для сайта

Друзья, есть сайт www.krepauto.ru

На главной странице есть картинки типов деталей. В самый конец хотим вставить новую картинку (там только сейчас написано металлический автокрепеж). Есть фотка (сфоткали на белом листе бумаги нужные детали) и макет рамки в spd. Нужно отбелить фон картинки и вставить в этот макет, чтобы было так же, как и другие картинки типов крепежа.