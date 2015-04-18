Создание инфографики на разные темы. В предложении дайте ссылку на ваши работы. В помощь дизайнеру куплю любой набор элементов - http://graphicriver.net/search?utf8=%E2%9C%93&term=infographics Не надо будет ничего придумывать в плане иконок, главное ...
Обработать картинку для сайта
Друзья, есть сайт www.krepauto.ru
На главной странице есть картинки типов деталей. В самый конец хотим вставить новую картинку (там только сейчас написано металлический автокрепеж). Есть фотка (сфоткали на белом листе бумаги нужные детали) и макет рамки в spd. Нужно отбелить фон картинки и вставить в этот макет, чтобы было так же, как и другие картинки типов крепежа.
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