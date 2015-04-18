Перерисовка изображения в вектор

Нужно перерисовать лицо данного человека в вектор смотрящим в бинокль. Изображение в векторе по чертам лица должно совпадать с оригиналом,т.е. мне не важна детальная прорисовка,а важно чтобы лицо с биноклем было узнаваемо. Прикрепил к заказу несколько картинок- примеров. У кого есть опыт и желание выполнить работу пишите. Оплата произойдёт после того как вышлете готовое изображение с водяными знаками. Бюджет 400 руб