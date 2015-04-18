Перерисовка изображения в вектор

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  2. Иллюстрации и Рисунки
Закрыт8 заявок240 просмотров

Нужно перерисовать лицо данного человека в вектор смотрящим в бинокль. Изображение в векторе по чертам лица должно совпадать с оригиналом,т.е. мне не важна детальная прорисовка,а важно чтобы лицо с биноклем было узнаваемо. Прикрепил к заказу несколько картинок- примеров. У кого есть опыт и желание выполнить работу пишите. Оплата произойдёт после того как вышлете готовое изображение с водяными знаками. Бюджет 400 руб

10 лет назад
romantwist
Роман 
35 лет
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад

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