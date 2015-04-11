Здравствуйте. Есть приложение на iPhone - карточная игра "Дурак". https://itunes.apple.com/ru/app/durak-onlajn/id891825663 Во время игры пользователи могуть общиться между собой смайликами. Сейчас в игре один набор смайлов (см. вложение). Необходимо ...
Нужна помощь делать слайд-касты, анимацию каждую неделю
Добрый день.
Для каждой статьи на блоге http://negoloday.ru нужно сделать уникальный слайд каст, инфографику или анимацию с кратким содержанием статьи на 2-3 минуты.
Объем 1-2 ролика в неделю.
Для каждой статьи на сайте 2775040.ру задание будет такое же.
Объем 1-2 ролика в неделю.
Предложите варианты, что вы можете сделать и сколько будет стоить каждый ролик?
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