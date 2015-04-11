Нужна помощь делать слайд-касты, анимацию каждую неделю

Добрый день.

Для каждой статьи на блоге http://negoloday.ru нужно сделать уникальный слайд каст, инфографику или анимацию с кратким содержанием статьи на 2-3 минуты.

Объем 1-2 ролика в неделю.

Для каждой статьи на сайте 2775040.ру задание будет такое же.

Объем 1-2 ролика в неделю.

Предложите варианты, что вы можете сделать и сколько будет стоить каждый ролик?