Нужна помощь делать слайд-касты, анимацию каждую неделю

  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Закрыт7 заявок233 просмотра

Добрый день.

Для каждой статьи на блоге http://negoloday.ru нужно сделать уникальный слайд каст, инфографику или анимацию с кратким содержанием статьи на 2-3 минуты.

Объем 1-2 ролика в неделю.

Для каждой статьи на сайте 2775040.ру задание будет такое же.

Объем 1-2 ролика в неделю.

Предложите варианты, что вы можете сделать и сколько будет стоить каждый ролик?

10 лет назад
Alex-Iva
Алексей 
47 лет
12 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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