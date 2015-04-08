Оригинальные изображения

  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Закрыт6 заявок179 просмотров

Нужна разработка оригинальных цветных изображений на различную тематику. Разрешения 72 dpi - достаточно, т.к. картинки будут использоваться исключительно для Интернета. Примеры стилистики: http://pix.my/I9QXFeCs и http://pix.my/pQQ4RO3O

Указывайте стоимость и время изготовления 1 шт. в подобной стилистике.

10 лет назад
gi-stassy
46 лет
11 лет в сервисе
Была
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Сделать из картинки контур

    $3

    Картинка прикреплена. Надо, чтобы в итоге получился ровный черный контур без внутренней заливки. Сохранить в PNG в хорошем разрешении (будем использовать в печатной продукции и в инете). Оплата только Яндекс.Деньгами.

    Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Сделать небольшие правки в презентации

    1.Презентацию нужно изменить. https://yadi.sk/i/x4ulC5DGftnVz 2.Добавить названии выставок Семейный фестиваль Дом.Семья.Традиции. Урожай фермеров. Беларусь-Россия. Здоровье и красота Ярмарка Меда Продукты питания для всей семьи 3.Даты проведения ...

    Иллюстрации и Рисунки5 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Нарисовать 3D модель человека по фото

    Необходимо по предоставленным фотографиям (с разных ракурсов) нарисовать человека полностью в 3D. С детально прорисованным лицом. Это пожилой человек, ветеран ВОВ, лицо в морщинах разумеется. Человек в композиции должен сидеть на лавке, в брюках и ...

    Иллюстрации и Рисунки1 заявка
    Закрыт
    10 лет назад

  • Иллюстрация для сайта и графика

    Необходимо для сайта нарисовать иллюстрацию в шапку. А так же пару графических элементов типа для рамок... Всё это должно быть в старорусском стиле. В иллюстрации к шапке будет другой сюжет, но ...

    Иллюстрации и Рисунки7 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Разработка логотипа

    $50

    Здравствуйте, дорогие исполнители! Необходимо разработать логотип для интернет магазина автозапчастей www.best-parts.com.ua (Возможно ввиде машинки, использовать цвета черный,салатовый,оранжевый) Интернет магазин в проэкте. Творите, создавайте. Спасибо!

    Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Логотип для плагина

    $30

    Требуется логотип сплешскрина для Плагина-Ведеотеки Seasondream для ресиверов с основанием на enigma2. Описание на http://seasondream.googlecode.com/ размером 256x256, фон сплешскрина чёрный. Формат сдачи PSD. Оплата через PayPal.

    Иллюстрации и Рисунки13 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Нарисовать инфографику на основе приложения.

    Итак, нужно нарисовать красивую инфографику на основании того примера, который в приложении, под названием our-work. В файле primer пример того, какую именно мы бы хотели её видеть. Ссылка на инфографику будет размещена в ...

    Иллюстрации и Рисунки3 заявки
    Закрыт
    10 лет назад