Нарисовать 3D модель человека по фото

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Закрыт1 заявка172 просмотра

Необходимо по предоставленным фотографиям (с разных ракурсов) нарисовать человека полностью в 3D. С детально прорисованным лицом. Это пожилой человек, ветеран ВОВ, лицо в морщинах разумеется. Человек в композиции должен сидеть на лавке, в брюках и расстёгнутом пиджаке, на котором несколько медалей. Ссутулившись и немного склонившись на трость. По этой моделе потом буду согласовывать разрешение на установку памятника.

Поэтому нужна совместимость формата для печати на 3d-принтере. На фото смонтирую сам. Рисовать текстуры одежды нет необходимости, так как это будет однотонный материал (гранит либо бронза). Поэтому требуется в основном лепка в 3д софте типа Блендера и художественное образование. Пример фото прилагаю. Есть еще.

10 лет назад
Comrade_ekb
Александр 
42 года
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад

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Нет заявок фрилансеров

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