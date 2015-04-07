Нарисовать 3D модель человека по фото

Необходимо по предоставленным фотографиям (с разных ракурсов) нарисовать человека полностью в 3D. С детально прорисованным лицом. Это пожилой человек, ветеран ВОВ, лицо в морщинах разумеется. Человек в композиции должен сидеть на лавке, в брюках и расстёгнутом пиджаке, на котором несколько медалей. Ссутулившись и немного склонившись на трость. По этой моделе потом буду согласовывать разрешение на установку памятника.

Поэтому нужна совместимость формата для печати на 3d-принтере. На фото смонтирую сам. Рисовать текстуры одежды нет необходимости, так как это будет однотонный материал (гранит либо бронза). Поэтому требуется в основном лепка в 3д софте типа Блендера и художественное образование. Пример фото прилагаю. Есть еще.