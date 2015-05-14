Разработка логотипа

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Завершен41 заявка2775 просмотров
#1$50

Здравствуйте, дорогие исполнители!

Необходимо разработать логотип для интернет магазина автозапчастей www.best-parts.com.ua

(Возможно ввиде машинки, использовать цвета черный,салатовый,оранжевый)

Интернет магазин в проэкте.

Творите, создавайте.

Спасибо!

10 лет назад
real-wolf
52 года
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Победитель конкурса

hollander74
50 лет
13 лет в сервисе
Был
7 лет назад
10 лет назад
#1
Спасибо за работу. Было подготовлено несколько вариантов, выбран лучший из всего. Совместная работа позволила сделать качественный продукт на выходе.
Четкие требования, своевременная оплата. Буду рад дальнейшему сотрудничеству.

Заявки фрилансеров

hollander74
50 лет
13 лет в сервисе
Был
7 лет назад
10 лет назад
#1

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