Отрисовать в векторе

Здравствуйте, задача следущая:

1. необходимо отрисовать элементы для детского дня рождения для дальнейшей печати.

2. отрисовать в заданной тематике (радуга)

о чем я говорю смотрите тут

https://www.etsy.com/ru/listing/223331946/princess-castle-birthday-party-package?ref=sr_gallery_31&ga_search_query=Birthday+Party+package&ga_order=most_relevant&ga_page=4&ga_search_type=all&ga_view_type=gallery

По ссылке вы можете увидеть практически все элементы для отрисовки. Много шаблонов готовых элементов есть в интернете (колпаки на голову, формы для пероженных... ит.д..)

Мне нужно отрисованые элементы на тематику "радуга" вот ссылки с вариантами, отрисовывать точь в точь не нужно, можно что добавить от себя. Работа должна быть выполнена грамотно. Дизайн тематики радуги можете посмотреть по ссылкам. П.С. ценю творческий подход и ваш интерес к работе

1. https://www.etsy.com/ru/listing/160374270/rainbow-art-party-birthday-package?ref=sr_gallery_18&ga_search_query=Birthday+Party+package+rainbow&ga_page=2&ga_search_type=all&ga_view_type=gallery

2. https://www.etsy.com/ru/listing/104256749/rainbow-birthday-party-package-printable?ref=sr_gallery_5&ga_search_query=Birthday+Party+package&ga_order=most_relevant&ga_search_type=all&ga_view_type=gallery

3. https://www.etsy.com/ru/listing/186134392/rainbow-birthday-party-rainbow-birthday?ref=sr_gallery_2&ga_search_query=Birthday+Party+package+rainbow&ga_search_type=all&ga_view_type=gallery

4. https://www.etsy.com/ru/listing/160374270/rainbow-art-party-birthday-package?ref=sr_gallery_18&ga_search_query=Birthday+Party+package+rainbow&ga_page=2&ga_search_type=all&ga_view_type=gallery

5.