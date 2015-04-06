Нужно нарисовать две картинки в виде графиков.

Добрый день!

Нужно сделать срочно сегодня.

Нужно нарисовать две картинки, они будут располагаться на сайте, размер каждой Ш х В - 1024 х 768, первый символизирует достижение цели, второй как к ней идти.

Можно в виде графика, можно в виде инфографики, линии обозначают по y - результат, а по x - время.

Главное, чтобы было понятно и красочно !!!

Бюджет на обе 2 000 р. Без предоплаты !!!

Вы делаете, я принимаю и оплачиваю.

Оплата ЯД, Qiwi, WM, карта.

Если, что то не понятно, готов обсудить. Все вопросы в личку.

вот макет https://yadi.sk/d/RqiXRZsdfnfty