Нужно нарисовать две картинки в виде графиков.

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Завершен4 заявки180 просмотров

Добрый день!

Нужно сделать срочно сегодня.

Нужно нарисовать две картинки, они будут располагаться на сайте, размер каждой Ш х В - 1024 х 768, первый символизирует достижение цели, второй как к ней идти.

Можно в виде графика, можно в виде инфографики, линии обозначают по y - результат, а по x - время.

Главное, чтобы было понятно и красочно !!!

Бюджет на обе 2 000 р. Без предоплаты !!!

Вы делаете, я принимаю и оплачиваю.

Оплата ЯД, Qiwi, WM, карта.

Если, что то не понятно, готов обсудить. Все вопросы в личку.

вот макет https://yadi.sk/d/RqiXRZsdfnfty

10 лет назад
klogachev
Кузьма 
45 лет
10 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад

Выбранный исполнитель

greyheart
35 лет
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
10 лет назад
$40
1 день
Очень оперативно, понимает с полуслова, всегда на связи. Приятно работать. Обращусь еще.
Только хорошие впечатления от сотрудничества! Подробно поставленная задача, внимание к деталям, оперативное утверждение проекта и моментальная оплата! Рекомендую!

Заявки фрилансеров

greyheart
35 лет
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
10 лет назад

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