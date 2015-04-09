Здравствуйте, уважаемые коллеги! Требуется цифровой художник, который сможет нарисовать мультяшный бэк для игры. Имеется эскиз. Ничего придумывать не нужно, просто детализировать то что есть, но в заданной стилистике. Только растровая графика(на выходе ...
Символы России в ярком стиле Кубизма
Здравствуйте, ищем талантливого, креативного дизайнера/художника, который смог бы красочно нарисовать основные символы России в ярких позитивных красках в стиле Кубизма. Пришлите пример вашей работы и желаемую компенсацию. Закажем 10-15 рисунков для начала.
(примеры символов (но не исполнения) ниже)
http://www.google.ru/imgres?imgurl=http://st.depositphotos.com/1003536/2230/v/950/depositphotos_22300499-Russia-map-with-vector-icons.jpg&imgrefurl=http://ru.depositphotos.com/22300499/stock-illustration-russia-map-with-vector-icons.html&h=598&w=1023&tbnid=iqD3GuG6PcygzM:&zoom=1&docid=jqCkQV-rfRsJUM&ei=VU0hVYmcG8mRsgGx94CAAg&tbm=isch&ved=0CEkQMygkMCQ
примеры яркого/позитивного изполнения
https://www.google.ru/search?q=%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%82%D1%82%D0%BE&newwindow=1&espv=2&biw=1536&bih=768&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=LU4hVcK_BoGTsgGBsoC4BQ&ved=0CJMBEIke
http://www.adme.ru/tvorchestvo-reklama/detskij-lager-zhemchuzhina-rossii-poluchil-firmennyj-stil-235705/
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