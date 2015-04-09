Символы России в ярком стиле Кубизма

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Завершен6 заявок255 просмотров

Здравствуйте, ищем талантливого, креативного дизайнера/художника, который смог бы красочно нарисовать основные символы России в ярких позитивных красках в стиле Кубизма. Пришлите пример вашей работы и желаемую компенсацию. Закажем 10-15 рисунков для начала.

(примеры символов (но не исполнения) ниже)

http://www.google.ru/imgres?imgurl=http://st.depositphotos.com/1003536/2230/v/950/depositphotos_22300499-Russia-map-with-vector-icons.jpg&imgrefurl=http://ru.depositphotos.com/22300499/stock-illustration-russia-map-with-vector-icons.html&h=598&w=1023&tbnid=iqD3GuG6PcygzM:&zoom=1&docid=jqCkQV-rfRsJUM&ei=VU0hVYmcG8mRsgGx94CAAg&tbm=isch&ved=0CEkQMygkMCQ

примеры яркого/позитивного изполнения

https://www.google.ru/search?q=%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%82%D1%82%D0%BE&newwindow=1&espv=2&biw=1536&bih=768&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=LU4hVcK_BoGTsgGBsoC4BQ&ved=0CJMBEIke

http://www.adme.ru/tvorchestvo-reklama/detskij-lager-zhemchuzhina-rossii-poluchil-firmennyj-stil-235705/

10 лет назад
avroraventures
Тимофей 
44 года
15 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранные исполнители

Bogdanovskaya
Татьяна 
50 лет
15 лет в сервисе
Была
3 года назад
10 лет назад
$20
3 дня
Татьяна, без преувеличения самая талантливая, не побоюсь сказать даже гениальная дизайнер с кем мне повезло поработать за последние несколько лет. Улавливает все пожелания практически с 1го раза. Доработки быстры и в точку. Человек работает с душой) Один позитив и в работе и в общении. БОЛЬШОЕ СПАСИБО!!!!)
Отлично поработали. Четкое ТЗ, быстрые рекомендации, моментальная оплата. Приятное человеческое общение. Спасибо за проект и дальнейшее сотрудничество. Мои наилучшие рекомендации коллегам.
kotova_web
Котова 
38 лет
10 лет в сервисе
Была
8 лет назад
10 лет назад
$100
6 дней
Евгения - большое спасибо за энтузиазм, креативность и терпение) Очень творчески интересно получилось = Рекомендую!!!
Тимофей, с вами было особенно приятно работать. Я многому научилась от вас, проект был действительно интересным. Счастья вам!

Заявки фрилансеров

Bogdanovskaya
Татьяна 
50 лет
15 лет в сервисе
Была
3 года назад
10 лет назад
kotova_web
Котова 
38 лет
10 лет в сервисе
Была
8 лет назад
10 лет назад

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