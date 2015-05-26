avroraventures

Добрый день. Ищу увлекающего трейдингом программиста с самыми базовыми знаниями PineScript для модификации и визуальной редакции существующих скриптов. Мы будем создавать и модифицировать скрипты и торговые уведомления на PineScript Будем множество вариаций, на почасовой оплате ...
Тимофей avroraventuresavroraventures
- Прикладное ПО3 заявкиЗакрыт4 года назад
Нужно развернуть и настроить mining pool на нашем сервере. - исходники для пула https://github.com/UNOMP - еще одни исходники именно для форков эфира https://github.com/sammy007/open-ethereum-pool - пример пула построенных на этом движке http://dodopool.com/ - языки программирования необходимые нам JavaScript, C++, C, ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт6 лет назад
Нужно создать 3Д модель и придумать несколько вариантов красивой мансарды (взамен демонтируемой) с учётом демонтажа 3х верхних этажей (где начинается крыша) и установлением 4х круглых башенок которые на фотках находятся рядом со строением. Также внутренне ...Архитектура зданий1 исполнительЗавершен8 лет назад
Нужен опытный архитектор проектант, чтобы разбить существующее здание для сдачи в аренду по комнатам/офисам, 15-20-30 метров в зависимости от расположения/окон и других правил/СНИПОВ. Результат работы будут варианты планировок с указанием площадей комнат для сдачи в ...Архитектура зданий1 исполнительЗавершен8 лет назад
Нужен специалист, который умеет писать скрипты/парсить данные для осуществления мониторинга следующих сайтов www.mosoblsud.ru/ московкие суды - http://troitsky.msk.sudrf.ru/modules.php?name=sud http://plan.genproc.gov.ru/plan2015/ Вкрации: Пользователь вносит в нашу базу ФИО или Инфо организации (Название, ИНН, ОГРН) Один раз в неделю скрипт проходит по всем ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен8 лет назад
Нужен технически подкованный SEO оптимизатор для установки и SEO настройке 100 кириллических доменов: - составление семантического ядра для домена - загрузка WordPress на хостинг - установка/настройка wprobot.net/ или похожего автоБлогинго - настройка AdSense и яндексДирект Работа несложная, но кропотливая ...Поисковые системы (SEO)12 заявокЗакрыт8 лет назад
Требуется специалист с навыками внутренней оптимизации сайтов (+на админке WordPress). В задание входит: Подготовка актуальных низкочастотных ключей (Yandex. Google) Составление новой структуры сайта Создание/настройка страниц на платформе WordPress, Написание и заполнение человеко-читаемые тексты и мета-теги МobiDacha.ru КафеЗодиак.рф Бильрд777.рф МобиПлавилки.рф АрендаКрана.рфПоисковые системы (SEO)9 заявокЗакрыт8 лет назад
- $50
Здравствуйте, нужны мужской и женский яркий добрые позитивные голоса Нужно озвучить русский алфавит для мобильного приложения обучения языка жестов. В последствии озвучивание уроков русского словаря 3000+ слов Отдельные файлы для каждого звука в формате mp3. с одинаковым уровнем ...Озвучивание2 исполнителяЗавершен8 лет назад
- $80
Здравствуйте, требуется логотип (+наложение на визитку) для производителя домов на колёсах www.mobidacha.ru Основной недостаток существующего лого это его непримиальность. Тк дома относительно дорогие, лого должно доносить ценность и качество. Удачный похожий пример у http://www.tumbleweedhouses.com/ В работах, ...Логотипы и Знаки2 исполнителяЗавершен8 лет назад
Здравствуйте, нужна помощь о обработке альбомных сканов (500+страниц) и также выделения отдельных фотографий (1000+) и их индивидуальная обработка (если потребуется). Также составление фоток в Альбомы. Работы много, тч обязательно нужны отработанные процессы и автоматизация. ...Обработка фотографий19 заявокЗакрыт9 лет назад
Здравствуйте, Нам нужен сайт для лидо-генерации звонков для продажи "домов-на-колесах" (инфо по продукту и фотки нужно взять с нашего сайта www.tumbleweedhouses com На выходе нужен - простой (поэтому дизайн-конкурс пока не проводим) уже заполненный осмысленным переводом ...Сайты «под ключ»1 исполнительЗавершен9 лет назад
Здравствуйте, ищем талантливого, креативного дизайнера/художника, который смог бы красочно нарисовать основные символы России в ярких позитивных красках в стиле Кубизма. Пришлите пример вашей работы и желаемую компенсацию. Закажем 10-15 рисунков для начала. (примеры ...Иллюстрации и Рисунки2 исполнителяЗавершен9 лет назад
Здравствуйте, нужно отредактировать 30 рисунков - оставить только основную картинку - убрать то что просвечивается с обратной при сканировании и весь текст. Два примера прилагаются - остальные похожи.Иллюстрации и Рисунки1 исполнительЗавершен9 лет назад
- $150
Нужен фирменный стиль (фирменный бланк с новым лого и визитка) для гаражно-строительного кооператива "Треугольник" с целью использования на маркетинговых материалах для привлечения дополнительных инвесторов для строительства 2й-очереди гаражей. 3 угла могут символизировать следующие вещи - сервис-услуги-надежность ...Логотипы и Знаки3 исполнителяЗавершен10 лет назад
- $100
Нужен современный логотип для Бильярдного клуба 777. Пожалуйста прочитайте ТЗ для сайта чтобы получить больше информации о клубе, целевой аудитории которой хочется привлечь. Также приложены визитка со старым логотипом и потенциальный вариант landing, ...Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен10 лет назад
- $120
Нужна красивая шапка на портал сова.рф - Тематика портала - "безопасный город" "криминогенная обстановка" В левой стороне нужно прорисовать Сову, грозную, с когтями и слоган - вроде "Сова не спит, за порядком блюстит". На правой стороне ...Дизайн сайтов2 исполнителяЗавершен10 лет назад
Здравствуйте. Нам нужно онлайн сайт/приложение в которое загружаешь данные (адрес, событие, время) (например Ул Ак.Анохина 30 - пожар 1.10.13 - 21:00) и это ображается на карте Yandex картинкой (как пример) http://www.crimemapping.com/map.aspx?aid=0052826e-f7db-48e6-8622-121fd4c4c2ff В ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт10 лет назад
- $50
Срочно требуется горизонтальный плакат А"2. Нужно графически, доступно и понятно нарисовать для жителей дома, следующую цепочку, чтобы была понятна вина жалобщиков в реальных штрафах нивчем неповинных жильцов дома. 1. Три жалобщика («Иванов-Петрова-Сидоров») платят деньги юристки «Скворцовой» 2. ...Иллюстрации и Рисунки1 исполнительЗавершен10 лет назад
- $150
Срочно требуется горизонтальный плакат А"2. Нужно графически, доступно и понятно нарисовать для жителей дома, следующую цепочку, чтобы была понятна вина жалобщиков в реальных штрафах нивчем неповинных жильцов дома. 1. Три жалобщика ("Иванов-Петрова-Сидоров") платят деньги юристки ...Иллюстрации и Рисунки2 исполнителяЗавершен10 лет назад
Здравствуйте, нам для обучающих целей нужно записать эти 2 видео с Yandex, чтобы можно было показывать с компьютера без подключения к интернету. http://video.yandex.ru/users/cjruslan/view/4/# http://video.yandex.ru/users/cjruslan/view/5/?cauthor=cjruslan&cid=2# Как результат на нужны два файла с разумным качеством. Это быстрый проект - ...Видеомонтаж1 исполнительЗавершен11 лет назад