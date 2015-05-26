avroraventures

Тимофей avroraventures

 
42 годаРоссия/Москва
13 лет на фриланс-бирже
Был
год назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$450
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
18
безопасных платежей

  • Создавать и модифицировать скрипты и уведомления на PineScript

    Добрый день. Ищу увлекающего трейдингом программиста с самыми базовыми знаниями PineScript для модификации и визуальной редакции существующих скриптов. Мы будем создавать и модифицировать скрипты и торговые уведомления на PineScript Будем множество вариаций, на почасовой оплате ...

    Прикладное ПО3 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Развернуть код с gitHub на нашем сервере

    Нужно развернуть и настроить mining pool на нашем сервере. - исходники для пула https://github.com/UNOMP - еще одни исходники именно для форков эфира https://github.com/sammy007/open-ethereum-pool - пример пула построенных на этом движке http://dodopool.com/ - языки программирования необходимые нам JavaScript, C++, C, ...

    JavascriptHTML
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Реконструкция дома - проект и визуализация мансарды после реконструкци

    Нужно создать 3Д модель и придумать несколько вариантов красивой мансарды (взамен демонтируемой) с учётом демонтажа 3х верхних этажей (где начинается крыша) и  установлением 4х круглых башенок которые на фотках находятся рядом со строением.   Также внутренне ...

    Архитектура зданий1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Разбивка помещений на комнаты 15-30 метров

    Нужен опытный архитектор проектант, чтобы разбить существующее здание для сдачи в аренду по комнатам/офисам, 15-20-30 метров в зависимости от расположения/окон и других правил/СНИПОВ.  Результат работы будут варианты планировок с указанием площадей комнат для сдачи в ...

    Архитектура зданий1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Скрипт для мониторинга сайтов судов

    Нужен специалист, который умеет писать скрипты/парсить данные для осуществления мониторинга следующих сайтов www.mosoblsud.ru/ московкие суды - http://troitsky.msk.sudrf.ru/modules.php?name=sud http://plan.genproc.gov.ru/plan2015/ Вкрации: Пользователь вносит в нашу базу ФИО или Инфо организации (Название, ИНН, ОГРН) Один раз в неделю скрипт проходит по всем ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Установка и SEO настройка WordPress 100 доменах

    Нужен технически подкованный SEO оптимизатор для установки и SEO настройке 100 кириллических доменов:  - составление семантического ядра для домена - загрузка WordPress на хостинг - установка/настройка  wprobot.net/ или похожего автоБлогинго - настройка AdSense и яндексДирект Работа несложная, но кропотливая ...

    WordPress
    Поисковые системы (SEO)12 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Внутренняя SEO оптимизация 5 сайтов WordPress

    Требуется специалист с навыками внутренней оптимизации сайтов (+на админке WordPress). В задание входит: Подготовка актуальных низкочастотных ключей (Yandex. Google) Составление новой структуры сайта Создание/настройка страниц на платформе WordPress, Написание и заполнение человеко-читаемые тексты и мета-теги МobiDacha.ru КафеЗодиак.рф Бильрд777.рф МобиПлавилки.рф АрендаКрана.рф

    WordPress
    Поисковые системы (SEO)9 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Озвучивание русского алфавита

    $50

    Здравствуйте, нужны мужской и женский яркий добрые позитивные голоса Нужно озвучить русский алфавит для мобильного приложения обучения языка жестов. В последствии озвучивание уроков русского словаря 3000+ слов Отдельные файлы для каждого звука в формате mp3. с одинаковым уровнем ...

    Озвучивание2 исполнителя
    Завершен
    8 лет назад

  • Лого и Визитка

    $80

    Здравствуйте, требуется логотип (+наложение на визитку) для производителя домов на колёсах www.mobidacha.ru Основной недостаток существующего лого это его непримиальность. Тк дома относительно дорогие, лого должно доносить ценность и качество. Удачный похожий пример у http://www.tumbleweedhouses.com/ В работах, ...

    Логотипы и Знаки2 исполнителя
    Завершен
    8 лет назад

  • Обработка 1000+ фоток со старых альбомов

    Здравствуйте, нужна помощь о обработке альбомных сканов (500+страниц) и также выделения отдельных фотографий (1000+) и их индивидуальная обработка (если потребуется). Также составление фоток в Альбомы. Работы много, тч обязательно нужны отработанные процессы и автоматизация. ...

    Обработка фотографий19 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Сайт для лидо-генерации звонков для продажи "домов-на-колесах"

    Здравствуйте, Нам нужен сайт для лидо-генерации звонков для продажи "домов-на-колесах" (инфо по продукту и фотки нужно взять с нашего сайта www.tumbleweedhouses com На выходе нужен - простой (поэтому дизайн-конкурс пока не проводим) уже заполненный осмысленным переводом ...

    WordPress
    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Символы России в ярком стиле Кубизма

    Здравствуйте, ищем талантливого, креативного дизайнера/художника, который смог бы красочно нарисовать основные символы России в ярких позитивных красках в стиле Кубизма. Пришлите пример вашей работы и желаемую компенсацию. Закажем 10-15 рисунков для начала. (примеры ...

    Иллюстрации и Рисунки2 исполнителя
    Завершен
    9 лет назад

  • Отредактировать 30 рисунков

    Здравствуйте, нужно отредактировать 30 рисунков - оставить только основную картинку - убрать то что просвечивается с обратной при сканировании и весь текст. Два примера прилагаются - остальные похожи.

    Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Фирменный Стиль "Треугольник" Лого, Бланк, Визитка

    $150

    Нужен фирменный стиль (фирменный бланк с новым лого и визитка) для гаражно-строительного кооператива "Треугольник" с целью использования на маркетинговых материалах для привлечения дополнительных инвесторов для строительства 2й-очереди гаражей. 3 угла могут символизировать следующие вещи - сервис-услуги-надежность ...

    Логотипы и Знаки3 исполнителя
    Завершен
    10 лет назад

  • Логотип для Бильярдного Клуба 777

    $100

    Нужен современный логотип для Бильярдного клуба 777. Пожалуйста прочитайте ТЗ для сайта чтобы получить больше информации о клубе, целевой аудитории которой хочется привлечь. Также приложены визитка со старым логотипом и потенциальный вариант landing, ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Шапка на портал

    $120

    Нужна красивая шапка на портал сова.рф - Тематика портала - "безопасный город" "криминогенная обстановка" В левой стороне нужно прорисовать Сову, грозную, с когтями и слоган - вроде "Сова не спит, за порядком блюстит". На правой стороне ...

    Дизайн сайтов2 исполнителя
    Завершен
    10 лет назад

  • Сайт/приложение- наложение событий на Yandex.карты

    Здравствуйте. Нам нужно онлайн сайт/приложение в которое загружаешь данные (адрес, событие, время) (например Ул Ак.Анохина 30 - пожар 1.10.13 - 21:00) и это ображается на карте Yandex картинкой (как пример) http://www.crimemapping.com/map.aspx?aid=0052826e-f7db-48e6-8622-121fd4c4c2ff В ...

    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Создать графический плакат

    $50

    Срочно требуется горизонтальный плакат А"2. Нужно графически, доступно и понятно нарисовать для жителей дома, следующую цепочку, чтобы была понятна вина жалобщиков в реальных штрафах нивчем неповинных жильцов дома. 1. Три жалобщика («Иванов-Петрова-Сидоров») платят деньги юристки «Скворцовой» 2. ...

    Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Плакат А2 - срочно! Интересное, креативное задание

    $150

    Срочно требуется горизонтальный плакат А"2. Нужно графически, доступно и понятно нарисовать для жителей дома, следующую цепочку, чтобы была понятна вина жалобщиков в реальных штрафах нивчем неповинных жильцов дома. 1. Три жалобщика ("Иванов-Петрова-Сидоров") платят деньги юристки ...

    Иллюстрации и Рисунки2 исполнителя
    Завершен
    10 лет назад

  • Записать обучающее видео с экрана

    Здравствуйте, нам для обучающих целей нужно записать эти 2 видео с Yandex, чтобы можно было показывать с компьютера без подключения к интернету. http://video.yandex.ru/users/cjruslan/view/4/# http://video.yandex.ru/users/cjruslan/view/5/?cauthor=cjruslan&amp;cid=2# Как результат на нужны два файла с разумным качеством. Это быстрый проект - ...

    Видеомонтаж1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад
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Отзывы фрилансеров
wervero
Олег 
43 годаРоссия
10 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$120
10 баллов
7 лет назад
Плакат А2 - срочно! Интересное, креативное задание
хороший заказчик
Работа КЛАСС! Большое СПАСИБО!!
Ответный отзыв
webmax92
Максим 
31 годУкраина
9 лет в сервисе
Был
3 дня назад
$50
10 баллов
8 лет назад
Реконструкция дома - проект и визуализация мансарды после реконструкци
Очень приятно иметь дело с такими заказчиками, как Тимофей. Побольше бы таких на просторах фриланса!)
Огромное СПАСИБО за замечательную, быструю, качественную работу. Очень рекомендую!
Ответный отзыв
VolkOFF_new
33 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
год назад
$400
10 баллов
8 лет назад
Скрипт для мониторинга сайтов судов
Все отлично! Оплата в срок, ТЗ четко и ясно
Иван, замечательный ответственный креативный разработчик. Большое удовольствие работать с ним. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
Ответный отзыв
webmax92
Максим 
31 годУкраина
9 лет в сервисе
Был
3 дня назад
$100
10 баллов
8 лет назад
Разбивка помещений на комнаты 15-30 метров
Очень хорошее впечатление от общения и результата сотрудничества. Рабочая этика на высоком уровне и тщательно проработанное техническое задание.
Впечатлён скоростью, пунктуальностью и качеством работы. Большое СПАСИБО!
Ответный отзыв
7Design7
Богдан 
33 годаУкраина
10 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$10
10 баллов
8 лет назад
Лого и Визитка
Было интересно принять участие в конкурсе. Сотрудничеством полностью доволен. Всем рекомендую.
Большое СПАСИБО!!! Несмотря на неясность ТЗ и постоянно меняющиеся пожелания заказчика, Вы смогли придумать уникальный, изящный фирменный стиль. Очень рекомендую!
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