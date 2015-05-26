avroraventures

Здравствуйте, нам для обучающих целей нужно записать эти 2 видео с Yandex, чтобы можно было показывать с компьютера без подключения к интернету. http://video.yandex.ru/users/cjruslan/view/4/# http://video.yandex.ru/users/cjruslan/view/5/?cauthor=cjruslan&cid=2# Как результат на нужны два файла с разумным качеством. Это быстрый проект - ...