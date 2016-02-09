Реконструкция дома - проект и визуализация мансарды после реконструкци

Нужно создать 3Д модель и придумать несколько вариантов красивой мансарды (взамен демонтируемой) с учётом демонтажа 3х верхних этажей (где начинается крыша) и установлением 4х круглых башенок которые на фотках находятся рядом со строением.

Также внутренне устройство (планировка) для проживания одной большой семьи из 25 человек без отдельных квартир, чтобы эти планировки согласно правила не признали много квартирными. (несколько кухонь и смежные комнаты)

В конечном итоге нужен проект дома на 3 этажа с подвалом и с красивой мансардой/крышей с башенками и визуализация для презентаций.