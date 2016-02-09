Реконструкция дома - проект и визуализация мансарды после реконструкци

Архитектура зданийЗавершен14 заявок468 просмотров
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Нужно создать 3Д модель и придумать несколько вариантов красивой мансарды (взамен демонтируемой) с учётом демонтажа 3х верхних этажей (где начинается крыша) и  установлением 4х круглых башенок которые на фотках находятся рядом со строением.  

Также внутренне устройство (планировка) для проживания одной большой семьи из 25 человек без отдельных квартир, чтобы эти планировки согласно правила не признали много квартирными. (несколько кухонь и смежные комнаты)

В конечном итоге нужен проект дома на 3 этажа с подвалом и с красивой мансардой/крышей с башенками и визуализация для презентаций.

8 лет назад
avroraventures
Тимофей 
42 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
webmax92
Максим 
31 годУкраина
9 лет в сервисе
Был
10 дней назад
8 лет назад
$50
7 дней
Огромное СПАСИБО за замечательную, быструю, качественную работу. Очень рекомендую!
Очень приятно иметь дело с такими заказчиками, как Тимофей. Побольше бы таких на просторах фриланса!)
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