Проект магазина под ключ.

$1000
Архитектура зданийЗакрыт15 заявок360 просмотров
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Нужен проект магазина 100 кВ.м. Полный комплект для разрешения на строительство: проект, пос, схема размещения, сводный план коммуникаций.

есть: градоплан с коммуникациями.

задание: 1 этаж, 100 кВ.м. Металлокаркас на крепежах(КМ, КМД), столбчатый фундамент, сэндвич-панели -стены, кровля.

Оплата: до 50000 руб.

8 лет назад
arikon2
Россия
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад