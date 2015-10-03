Проект магазина под ключ.

Всем здравствуйте! Ребята,кто может помочь. Требуется разработать проект для строительства дома на уже имеющемся фундаменте. Дом был куплен уже с фундаментом,нужно разработать проект для стройки со всеми необходимыми данными. Есть пример под который если возможно,хотелось бы подогнать http://www.postroi.ru/projects/a-365-1p/ ...