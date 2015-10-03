Проект магазина под ключ.

Необходимо разработать ПОС на строительство небольшого двухэтажного магазина (20х6), также предусмотреть ПОД (демонтаж) существующих конструкций. Стадия П. Оплата по частям по факту выполненной работы.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен проект магазина 100 кВ.м. Полный комплект для разрешения на строительство: проект, пос, схема размещения, сводный план коммуникаций.
есть: градоплан с коммуникациями.
задание: 1 этаж, 100 кВ.м. Металлокаркас на крепежах(КМ, КМД), столбчатый фундамент, сэндвич-панели -стены, кровля.
Оплата: до 50000 руб.
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