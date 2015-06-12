Сайт для лидо-генерации звонков для продажи "домов-на-колесах"

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Завершен3 заявки125 просмотров

Здравствуйте, Нам нужен сайт для лидо-генерации звонков для продажи "домов-на-колесах" (инфо по продукту и фотки нужно взять с нашего сайта www.tumbleweedhouses com

На выходе нужен - простой (поэтому дизайн-конкурс пока не проводим) уже заполненный осмысленным переводом сайт на понятной известной админке. (домен и хостинг предоставим) Как пример можно использовать сайт продающий схожий продукт (www.lifemodul ru). В Вашем предложении обязательно пришлите ссылки на похожие сайты ВАШЕГО исполнения, а также описание технологического решения. Если вы не будете использовать WordPress как админку, обязательно укажите ваши предпочтения.

WordPress
10 лет назад
avroraventures
Тимофей 
44 года
15 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

Luckas
Гамоля 
35 лет
13 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
10 лет назад
$100
5 дней
Знающий, опытный, приятный в общении профессионал. Большое Спасибо!
все прошло хорошо. рекомендую к сотрудничеству

Заявки фрилансеров

Luckas
Гамоля 
35 лет
13 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
10 лет назад

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