Здравствуйте, Нам нужен сайт для лидо-генерации звонков для продажи "домов-на-колесах" (инфо по продукту и фотки нужно взять с нашего сайта www.tumbleweedhouses com

На выходе нужен - простой (поэтому дизайн-конкурс пока не проводим) уже заполненный осмысленным переводом сайт на понятной известной админке. (домен и хостинг предоставим) Как пример можно использовать сайт продающий схожий продукт (www.lifemodul ru). В Вашем предложении обязательно пришлите ссылки на похожие сайты ВАШЕГО исполнения, а также описание технологического решения. Если вы не будете использовать WordPress как админку, обязательно укажите ваши предпочтения.