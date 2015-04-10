Разработка сайта-портала под ключ

Разработка сайта по ТЗ.

Ниже представлены часть требований.

Подробное ТЗ высылается по запросу в личку.

Просьба в запросе предоставить информацию по опыту.

Требования к дизайну

• Дизайн разрабатывается в минималистическом стиле

• Запрещается перегружать страницы сайта картинками и текстом

• Никаких лишних элементов присутствовать не должно

• Ничего не должно отвлекать пользователя от содержания

• Пример требуемого дизайна – проекты mail.ru

Приемка сайта

Финальная приемка сайта:

• С готовым дизайном

• Полностью функционирующей системой управления

• Полностью работающим заявленным функционалом

• Запущен на хостинге

• С готовой инструкцией по эксплуатации

• С первичным наполнением

Обучение администратора проходит удаленно в течение 1 дня.

Тестирование занимает 30 дней, в течение всего срока разработчик должен быть доступен для проведения доработок и изменений. Время реакции не более 1 часа.

Оплата проекта

Оплата Исполнителю за работы поэтапно:

• Аванс – 10%.

• По завершению и приемке дизайна – 20%.

• По финальной приемке – 60%.

• По завершению тестового периода – 10%.

Оплата производится в рублях.

Сроки исполнения проекта:

• 6 недель

От Исполнителя мы ожидаем конструктивное подробное предложение по результатам рассмотрения ТЗ.