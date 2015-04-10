Нужно разработать сайт Что-то похожее на oselparking.kz Может получится сделать типо копии такой. Если есть люди которые могут такое сделать прошу Вас написать свои предложения ...
Разработка сайта-портала под ключ
Разработка сайта по ТЗ.
Ниже представлены часть требований.
Подробное ТЗ высылается по запросу в личку.
Просьба в запросе предоставить информацию по опыту.
Требования к дизайну
• Дизайн разрабатывается в минималистическом стиле
• Запрещается перегружать страницы сайта картинками и текстом
• Никаких лишних элементов присутствовать не должно
• Ничего не должно отвлекать пользователя от содержания
• Пример требуемого дизайна – проекты mail.ru
Приемка сайта
Финальная приемка сайта:
• С готовым дизайном
• Полностью функционирующей системой управления
• Полностью работающим заявленным функционалом
• Запущен на хостинге
• С готовой инструкцией по эксплуатации
• С первичным наполнением
Обучение администратора проходит удаленно в течение 1 дня.
Тестирование занимает 30 дней, в течение всего срока разработчик должен быть доступен для проведения доработок и изменений. Время реакции не более 1 часа.
Оплата проекта
Оплата Исполнителю за работы поэтапно:
• Аванс – 10%.
• По завершению и приемке дизайна – 20%.
• По финальной приемке – 60%.
• По завершению тестового периода – 10%.
Оплата производится в рублях.
Сроки исполнения проекта:
• 6 недель
От Исполнителя мы ожидаем конструктивное подробное предложение по результатам рассмотрения ТЗ.
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