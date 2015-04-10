Биржа вечных ссылок c нуля

Здравствуйте! Христос Воскрес!

Требуется разработать биржу вечных ссылок, аналог blogocash.ru, gogetlinks.net, больше всего мне нравится интерфейс биржи seobulls.ru (на момент написания, почему то сайт не открывался).

Продуманный и удобный дизайн. Понятный интерфейс оптимизатора и вебмастера.

Контроль размещенных ссылок (защита от снятия)

В общем полный аналог функционала, с данных примеров и интересный современный дизайн.

Подробнее с исполнителем.

Прошу в заявке указать примерную стоимость разработки и портфолио с подобными разработками, если таковы имеются.