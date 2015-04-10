Биржа вечных ссылок c нуля

  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт4 заявки113 просмотров

Здравствуйте! Христос Воскрес!

Требуется разработать биржу вечных ссылок, аналог blogocash.ru, gogetlinks.net, больше всего мне нравится интерфейс биржи seobulls.ru (на момент написания, почему то сайт не открывался).

Продуманный и удобный дизайн. Понятный интерфейс оптимизатора и вебмастера.

Контроль размещенных ссылок (защита от снятия)

В общем полный аналог функционала, с данных примеров и интересный современный дизайн.

Подробнее с исполнителем.

Прошу в заявке указать примерную стоимость разработки и портфолио с подобными разработками, если таковы имеются.

10 лет назад
AgamiLait
Руслан 
32 года
16 лет в сервисе
Был
4 месяца назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Доработать одностроничный сайт.

    1.Установить и настроить цель на кнопках заказать для отслеживания переходов/кликов. Пример: http://www.youtube.com/watch?v=kvrKg8tGaWM 2.Исправить ошибки на сайте.Пример: http://might-shop.ru/cobra/ Исходный ленд : kobra-shop.ru a) добавить шапку. ...

    Сайты «под ключ»4 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Создать сайт по продаже кухонных фартуков из стекла

    Нужно создать сайт по продаже кухонных фартуков из стекла (скинали). Пример сайта который бы хотелось увидеть в итоге fartuk.ru/ В общем – это создание практически клона данного сайта ...

    HTMLWordPress
    Сайты «под ключ»6 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Сделать сайт

    $1000

    Нужно сделать сайт. без начинки. краткое описание 1. главная страница с наполнением 2. категория товаров 3. сам товар 4. сравнение и характеристики товаров 5. карта товаров 6. страничка ...

    Сайты «под ключ»26 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Landing

    $200

    Создать лендинг для тампонов китайских с возможностью онлайн заказа или консультацией. примерhttp://amazonkashtan.com/?trf_dt=c2l0ZV9pZD0xNDkmdXNlcl9pZD0yMSZwcl9pZD00ODUmdXRtX3NvdXJjZT0yMjM2NSZ1dG1fY29udGVudD00NTY4OC01ODg1NiZ1dG1fY2FtcGFpZ249NzIw&amp;site_id=22365&amp;lb_id=58856&amp;c_id=45688&amp;utm_source=22365&amp;utm_campaign=720&amp;utm_content=45688-58856&amp;bidid=SCB-85-0-i7xuqh5y-y9y&amp;hash=cfb3346d47c4963fd40164268e3171fc

    Сайты «под ключ»9 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Создание сайта

    $200

    Требуется создание сайта на битрикс! Обычный сайт компании ( подойдет 1С Битрикс за 4900 ) , дизайн рисуется в данный момент, требуется соответственно верстка и программинг сайта , то есть сайт под ключ, только без ...

    Сайты «под ключ»4 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Сделать интернет-магазин на базу wordpress

    Здравствуйте! Необходимо создать интернет-магазин на базе cms Wordpress + Woocommerce. Что нужно сделать: За основу, берем иностранный шаблон интернет-магазина с Woocommerce (его скоро выберу и вам предоставлю), надо будет поставить cms Wordpress, ...

    WooCommerceWordPress
    Сайты «под ключ»4 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Создание лендинга

    Необходимо сделать лендинг. Стоимость до 5000 руб. Тематика: продажа школьной формы СССР. Ссылка на продающую группу vk прикреплена.

    Сайты «под ключ»7 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Портфолио для фотографа

    $300

    Нужно создать сайт для портфолио фотографа. На гл стр отображать информацию обо мне, мои работы, форму для отправки заявок. Создать внутри сайта наподобие блога где я смогу писать свои посты.

    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад