Требуется создание (8–10 страниц) сайта посвящённого ремонту АКПП (автоматических трансмиссий) для иномарок. Сайт можно делать любым удобным для способом: используя готовые движки, шаблоны и т.п. Единственное что необходимо учесть – контент ...
Доработать одностроничный сайт.
1.Установить и настроить цель на кнопках заказать для отслеживания переходов/кликов.
Пример: http://www.youtube.com/watch?v=kvrKg8tGaWM
2.Исправить ошибки на сайте.Пример: http://might-shop.ru/cobra/ Исходный ленд : kobra-shop.ru
a) добавить шапку.
б) добавить видео.
с) подкорректировать отзывы
d) исправить все кнопки заказать, чтобы они функционировали.
e)отключить jivosite
3.Установить отправку заявок на почту с лендинга.
Заявки фрилансеров
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