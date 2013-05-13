serwel

Сергей serwel

 
32 года
12 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Описание профиля отсутствует

Отзывы фрилансеров

mykhailo_d
Михаил 
35 лет
10 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$5
10 баллов
10 лет назад
Доработка проекта
С Сергеем было приятно работать: четко поставленная задача, все возникшие вопросы были быстро решены при общении, оплата сразу по факту выполнения заказа. Буду рад сотрудничать в дальнейшем. Спасибо.
Михаил, отлично справился с заданием,сделал работу точно в поставленные сроки и с отличным качеством!Рекомендую к сотрудничеству!
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micros
34 года
12 лет в сервисе
Был
день назад
$20
10 баллов
11 лет назад
Доработать Интернет магазин детских колясок
Все отлично, оплата моментально. рекомендую!
До этого поменял трех исполнителей пока не наткнулся на Сергея.он сделал все качественно и оперативно+дал дополнительные рекомендации.вообщем если хотите результатов и соблюдение сроков, обращайтесь смело к нему!
Ответный отзыв
gam0ra
Малик 
33 года
11 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$30
10 баллов
11 лет назад
Одностраничный сайт по продаже массажера
Добрый заказчик!!!оплатил все сразу после выполненой работы!!!!))))
Выражаю благодарность Малику за проделанную работу,по срокам меня не подвел,все сделал вовремя,что касаемо самой работы,то сама работа была сделана намного качественней чем я ожидал, не думал что за такую символическую цену можно сделать такой качественный лендинг.По мимо всей работы, помог мне привязать и залить на хостинг сайт.Рекомендую Малика как хорошего исполнителя:)
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itadesign
Эльдар 
33 года
13 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
$40
10 баллов
12 лет назад
Одностраничный сайт для продажи стройматериалов
Сергей, отличный заказчик. Было приятно поработать, задание было сформулировано четко и понятно После выполнения оплата поступила сразу. Всем рекомендую к сотрудничеству!
Спасибо Эльдару за выполненную работу. Качество работы на самом высоком уровне и а главное очень быстро по срокам. Буду сотрудничать в дальнейшем.Рекомендую!
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