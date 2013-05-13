Выражаю благодарность Малику за проделанную работу,по срокам меня не подвел,все сделал вовремя,что касаемо самой работы,то сама работа была сделана намного качественней чем я ожидал, не думал что за такую символическую цену можно сделать такой качественный лендинг.По мимо всей работы, помог мне привязать и залить на хостинг сайт.Рекомендую Малика как хорошего исполнителя:)