Акаунт пустой, нужно накрутить подписчиков 500-600 для общей массы, не обязательно целевых, важно чтобы они были живые, не боты. Важно чтобы не было блокировки аккаунта.
- Социальные сети (SMM и SMO)7 заявокЗакрыт8 лет назад
1.Установить и настроить цель на кнопках заказать для отслеживания переходов/кликов. Пример: http://www.youtube.com/watch?v=kvrKg8tGaWM 2.Исправить ошибки на сайте.Пример: http://might-shop.ru/cobra/ Исходный ленд : kobra-shop.ru a) добавить шапку. ...Сайты «под ключ»4 заявкиЗакрыт10 лет назад
1.Установить и настроить цели на сайте, для отслеживая переходов по кнопке Заказать. Пример : http://www.youtube.com/watch?v=kvrKg8tGaWM 2.Исправить детальные погрешности на сайте. Добавить видео,шапку,отключить jivosite,поправить отзывы,кнопки заказать должны все работать. Пример ...Интернет-магазинынет заявокЗакрыт10 лет назад
1.Установить и настроить Цели на сайте. http://mis-dior.ru/ 2.Изменить номер телефона. 3.Исправить ошибку в коде сайта.HTML-верстка1 исполнительЗавершен10 лет назад
Нужно грамотно раскрутить группу в контакте. Пишите сразу ориентировочный бюджет на раскрутку.Социальные сети (SMM и SMO)12 заявокЗакрыт11 лет назад
- $50
Здравствуйте, на основе готового шаблона нужно сделать одностроничный сайт (Landing Page). Тематика: новогодняя Писать только с опытом работы. Новичкам не беспокоить.Сайты «под ключ»7 заявокЗакрыт11 лет назад
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Здравствуйте, нужно сделать одностроничный сайт (Landing Page) по продаже волос, имеется готовый шаблон, задача простая необходимо добавить описание и фото на этот шаблон. ТЗ Прикрепил снизуСайты «под ключ»9 заявокЗакрыт11 лет назад
- $50
Здравствуйте, нужно сделать одностроничный сайт (Landing Page) по продаже массажеров,имеется готовый шаблон,задача простая необходимо добавить описание и фото на этот шаблон. ТЗ-прикреплю снизуСайты «под ключ»1 исполнительЗавершен11 лет назад
- $50
Здравствуйте, нужно сделать одностроничный сайт (Landing Page)для продажи натуральных париков. Ожидаю ваших предложений по примерной стоимости и сроком.Интернет-магазины8 заявокЗакрыт12 лет назад
- $50
Здравствуйте, нужно сделать одностроничный сайт (Landing Page)для продажи строительных материалов. Ожидаю ваших предложений по примерной стоимости и сроком.Сайты «под ключ»1 исполнительЗавершен12 лет назад
Здравствуйте,нужно сделать одностроничный сайт(Landing Page)для продажи элитных домашних животных.ТЗ и подробности опишу в личке. Ожидаю ваших предложений по примерной стоимости.Сайты «под ключ»10 заявокЗакрыт12 лет назад
- $50
Доделать блоки новинки с плавающим каталогом, мы принимаем к оплате, популярные с плавающим каталогом, бренды, добавить блок обратной связи в описании товараВеб-программирование3 заявкиЗакрыт12 лет назад
- $10
Нужно исправить на интернет магазине Open Cart функцию "Заказать звонок".Веб-программирование3 заявкиЗакрыт12 лет назад
Доработать интернет магазин детских колясок на Open Cart http://dettki7.ru -исправить модуль быстрый заказ -создать категорию в шапки "Гарантия" -помочь разобраться с добавлением товаров на главную страницу! Ожидаю ваших предложений ...Интернет-магазины1 исполнительЗавершен12 лет назад
- $50
Доработать интернет магазин детских колясок на Open Cart.установить модули.настроить отображение товаров. Ожидаю ваших предложений по срокам и примерной стоимости Все подробности при личной перепискеИнтернет-магазины2 заявкиЗакрыт12 лет назад