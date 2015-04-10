Требуется создание (8–10 страниц) сайта посвящённого ремонту АКПП (автоматических трансмиссий) для иномарок. Сайт можно делать любым удобным для способом: используя готовые движки, шаблоны и т.п. Единственное что необходимо учесть – контент ...
Создать сайт по продаже кухонных фартуков из стекла
Нужно создать сайт по продаже кухонных фартуков из стекла (скинали).
Пример сайта который бы хотелось увидеть в итоге fartuk.ru/ В общем – это создание практически клона данного сайта
Сайты-доноры, примеры:
Предпочтительный движок: WordPress, шаблон AVADA – themeforest.net/item/avad... , шаблон в наличии.
Шаблон дает сразу:
Современный адаптивный дизайн
Простая и гибкая настройка
HTML5 и CSS3
WPML плагин
Parallax Layer сладер, и еще много современных слайдеров, иконок, шрифтов и виджетов
Слайдеры имеет поддержку swipe
Неограниченные цвета
SEO оптимизирован
Множество шорткодов
готовые блоки портфолио, сообщений (видео, слайдшоу, аудио, изображения), шаблоны страниц, контактная форм и меню
Кроссбраузерность
PSD файлы
Сильный акцент на оформление
Требования к сайту
1. Быстрота работы. Очень важно!
2. Качественная верстка в разных разрешениях экрана. Обязательно будет проверено отображение сайта в Опере, Мозилле, Эксплорере и Хроме – проследите, чтобы не разъезжалось, хотя, как я понимаю, шаблон этого не позволит.
3. АДАПТИВНОСТЬ: сайт и модули должны одинаково хорошо отображаться на всех устройствах (компьютер, мобильный телефон, планшет).
4. Обязательный функционал:
• кнопки соц. сетей,
• возможность оставлять отзывы
• Заявка онлайн
• Яндекс директ
• Гугл аналитикс
5. Слайдеры
6. Раздел для зарегистрированых
7. Галереи
Самая важная часть сайта – это модуль по примерке фартуков из стекла (скинали). fartuk.ru/primerka/, нужно воспроизвести функционал полностью.
Модуль должен быть адаптивным и отображаться на всех устройствах.
Кроме своей закачанной кухни нужно добавить стандартную кухню с возможностью выбирать цвет фасадов (верхние и нижние отдельно), несколько цветов и несколько оттенков дерева ( типа uvpechat.ru/calc)
на изображения в каталоге должны ставиться небольшие ватермарки (автоматически, если это возможно)
изображения должны браться из пополняемого каталога на вордпрессе
изображения должны иметь атрибуты "цвет", "тема" для фильтрации по теме и цветовой палитре (это отдельная работа)
готовые работы должны иметь возможность сохраниться на компьютер/телефон, в "Мои проекты", быть отосланными на почту или в соцсеть, в облако (если это возможно)
на готовое изображение должен цепляться ватермарк с адресом сайта
калькулятор стоимости, почти без изменений, исходные данные надо поменять
Каталоги и галереи у нас свои, так что надо будет иметь возможность добавлять и удалять рисунки
Требования к исполнителю:
• быть в скайпе онлайн, телефон для связи
• показывать промежуточные результаты
• оплата предпочтительно по факту (на мой хостинг переносите после оплаты, доступы даете мне после оплаты)
• соблюдение сроков (если сроки сорваны и вы не вышли на связь, то заказ передается другому)
• поправки страницы включены в стоимость (до 3 итераций поправок)
О ходе работ исполнитель отчитывается в чате проекта
При задержке работ по вине заказчика исполнитель должен написать соответствующее сообщение в чат ПО КАЖДОМУ ЭТАПУ РАБОТ.
Заявки фрилансеров
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