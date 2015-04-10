Создать сайт по продаже кухонных фартуков из стекла

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Закрыт6 заявок130 просмотров

Нужно создать сайт по продаже кухонных фартуков из стекла (скинали).

Пример сайта который бы хотелось увидеть в итоге fartuk.ru/ В общем – это создание практически клона данного сайта

Сайты-доноры, примеры:

fartuk.ru/

nebo-skinali.ru/

Предпочтительный движок: WordPress, шаблон AVADA – themeforest.net/item/avad... , шаблон в наличии.

Шаблон дает сразу:

Современный адаптивный дизайн

Простая и гибкая настройка

HTML5 и CSS3

WPML плагин

Parallax Layer сладер, и еще много современных слайдеров, иконок, шрифтов и виджетов

Слайдеры имеет поддержку swipe

Неограниченные цвета

SEO оптимизирован

Множество шорткодов

готовые блоки портфолио, сообщений (видео, слайдшоу, аудио, изображения), шаблоны страниц, контактная форм и меню

Кроссбраузерность

PSD файлы

Сильный акцент на оформление

Требования к сайту

1. Быстрота работы. Очень важно!

2. Качественная верстка в разных разрешениях экрана. Обязательно будет проверено отображение сайта в Опере, Мозилле, Эксплорере и Хроме – проследите, чтобы не разъезжалось, хотя, как я понимаю, шаблон этого не позволит.

3. АДАПТИВНОСТЬ: сайт и модули должны одинаково хорошо отображаться на всех устройствах (компьютер, мобильный телефон, планшет).

4. Обязательный функционал:

• кнопки соц. сетей,

• возможность оставлять отзывы

• Заявка онлайн

• Яндекс директ

• Гугл аналитикс

5. Слайдеры

6. Раздел для зарегистрированых

7. Галереи

Самая важная часть сайта – это модуль по примерке фартуков из стекла (скинали). fartuk.ru/primerka/, нужно воспроизвести функционал полностью.

Модуль должен быть адаптивным и отображаться на всех устройствах.

Кроме своей закачанной кухни нужно добавить стандартную кухню с возможностью выбирать цвет фасадов (верхние и нижние отдельно), несколько цветов и несколько оттенков дерева ( типа uvpechat.ru/calc)

на изображения в каталоге должны ставиться небольшие ватермарки (автоматически, если это возможно)

изображения должны браться из пополняемого каталога на вордпрессе

изображения должны иметь атрибуты "цвет", "тема" для фильтрации по теме и цветовой палитре (это отдельная работа)

готовые работы должны иметь возможность сохраниться на компьютер/телефон, в "Мои проекты", быть отосланными на почту или в соцсеть, в облако (если это возможно)

на готовое изображение должен цепляться ватермарк с адресом сайта

калькулятор стоимости, почти без изменений, исходные данные надо поменять

Каталоги и галереи у нас свои, так что надо будет иметь возможность добавлять и удалять рисунки

Требования к исполнителю:

• быть в скайпе онлайн, телефон для связи

• показывать промежуточные результаты

• оплата предпочтительно по факту (на мой хостинг переносите после оплаты, доступы даете мне после оплаты)

• соблюдение сроков (если сроки сорваны и вы не вышли на связь, то заказ передается другому)

• поправки страницы включены в стоимость (до 3 итераций поправок)

О ходе работ исполнитель отчитывается в чате проекта

При задержке работ по вине заказчика исполнитель должен написать соответствующее сообщение в чат ПО КАЖДОМУ ЭТАПУ РАБОТ.

HTMLWordPress
10 лет назад
VladNovapan
Влад 
47 лет
10 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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