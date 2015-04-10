Требуется создание сайта на битрикс! Обычный сайт компании ( подойдет 1С Битрикс за 4900 ) , дизайн рисуется в данный момент, требуется соответственно верстка и программинг сайта , то есть сайт под ключ, только без дизайна. Пишите сроки и цены на данный проект. Просьба сумму указывать уже включая туда лицензию битрикс