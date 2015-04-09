Создание интернет-магазина

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Закрыт15 заявок174 просмотра

Требуется создать сайт для компании-посредника, которая занимается доставкой товаров с китайских аукционов типа Алибабы и Таобао.

Пожалуйста, присылайте примерные границы стоимости работы личным сообщением.

10 лет назад
AlinaBogomolova
Алина 
40 лет
10 лет в сервисе
Была
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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