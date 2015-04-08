Тип аукциона: Скандинавский аукцион немного похоже по функционалу: www.aukro.ua Просьба указывать ссылки на примеры Ваших работ, желательно с указанием если делали аукционы ТЗ в процессе написания
Создание сайта с нуля
Требуется создать сайт с нуля. Рознично-оптовая торговля наручными часами
Заявки фрилансеров
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