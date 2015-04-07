Создание интернет магазина с интеграцией в 1С

Добрый день!

Нужен интернет-магазин электроники с интеграцией в 1С.

Должно быть:

-Корзина

-Каталог товаров

-Различные способы оплаты (в том числе и он-лайн)

-Слайдер на главной с акциями

-Новости

-Интеграция с 1С, включающая синхронизацию по остаткам

-Отзывы о товаре

-Модули: вы недавно смотрели, с этим товаром покупают

-и другие инструменты для полноценного интернет магазина

Интересует стоимость, на чем будете делать и сроки.