Задача (мы сервисный центр) 1. при нажатии на кнопку личный кабинет пользователю сайт запросил (логин + пароль) При первой регистрации запросит ID клиента (выдаём клиенту мы) – после чего подтянется вся информация ...
Создать копию сайта.
Заказчик в силу ряда причин умудрился потерять свой сайт, на принадлежащем ему домене.
При этом сложные взаимоотношения с вебстудией, где он заказывал проект, не дают ему возможность разместить заказ у них.
Необходимо на его домене поднять его же сайт.
Копия сайта, к которой не дают доступ в студии находится по адресу: мойчисто (точка)рф.
Все данные нужно спарсить и перенести.
На какой ЦМС писано мы не в курсе (не углублялись).
Понимаем, что скопировать столь убогий дизайн не получится без значительных затрат по времени, на полное копирование дизайна на настаиваем. Можно улучшить, но что бы не сильно отличалось от оригинала.
СТРУКТУРА дизайна и расположения элементов должны быть такими же.
Структура расположения информации должна быть 100% как в оригинале.
Вся информация, как в оригинале.
Ориентированы на максимально бюджетный вариант, и не длинные сроки реализации.
При размещении предложения просим указывать на какой ЦМС будет писано (реализовано), сроки, стоимость, и степень похожести (20%, 50%, 100%, один в один, и т.д.)
Огромная просьба оставить для других ресурсов "конспирологические" версии, что заказчик кинул исполнителей и т.д. Вам важно понимать, что в данном случае работу заказываем мы, и мы ее будем оплачивать, вне зависимости, что там у заказчика произошло с исполнителем. Но могу заверить, что заказчик мошенником не является.
ВАЖНО.
1. Данную работу никогда и не при каких обстоятельствах нельзя будет размещать в своем портфолио, так же как и ссылку с сайта на свой ресурс в качестве вебстудии.
2. Оплата исключительно после перелива на наш хост со своего локалхоста.
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В личку писать свои предложения не нужно (эти сообщения будут проигнорированы, и в рамках тендера рассматриваться не будут). В тендере пожалуйста указывайте свою цену и сроки. Предложения без цены не рассматриваются. Обращения иными методами коммуникации, кроме сообщений в тендере, не рассматриваются и игнорируются.
Оплата будет произведена в ЯндексДеньгах или WMR (WebMoney). Другие валюты по согласованию.
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