всем привет мне нужен сайт примерно вот такой http://seo-fast.ru/ мне нужен оригинальный дизайн хороший функционал чтобы люди регистрировались и могли либо сделать рекламу и продвигать свой проэкт либо человек регистрируется и выполняет разные задания ...
Личный кабинет (битрикс)
Задача (мы сервисный центр)
1. при нажатии на кнопку личный кабинет пользователю сайт запросил (логин + пароль)
При первой регистрации запросит ID клиента (выдаём клиенту мы) – после чего подтянется вся информация по клиенту
2. после авторизации клиент попадает в личный кабинет , где он может:
- сделать заявку на обслуживание
- просмотреть историю своих заявок ( и их статусы)
- увидеть какая техника находится у нас в ремонте ( и статус ремонта)
3. Вся информация о клиенте и статусах заявок хранится у нас в системе учёта 1с 8.3 (со стороны 1с наш программист напишет обработку) . Все заявки должны попадать к нам в 1с максимум 30секунд после её создания на сайте.
4. Дизайн есть
Заявки фрилансеров
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