Личный кабинет (битрикс)

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Закрыт4 заявки116 просмотров

Задача (мы сервисный центр)

1. при нажатии на кнопку личный кабинет пользователю сайт запросил (логин + пароль)

При первой регистрации запросит ID клиента (выдаём клиенту мы) – после чего подтянется вся информация по клиенту

2. после авторизации клиент попадает в личный кабинет , где он может:

- сделать заявку на обслуживание

- просмотреть историю своих заявок ( и их статусы)

- увидеть какая техника находится у нас в ремонте ( и статус ремонта)

3. Вся информация о клиенте и статусах заявок хранится у нас в системе учёта 1с 8.3 (со стороны 1с наш программист напишет обработку) . Все заявки должны попадать к нам в 1с максимум 30секунд после её создания на сайте.

4. Дизайн есть

10 лет назад
poltava_ots
Иван 
39 лет
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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