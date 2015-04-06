Создание сайта бесплатных объявлений на Балканах

  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт18 заявок178 просмотров

Как пример: авито. Регион работы: Черногория и соседние Балканские страны. Необходимо начать с нескольких разделов, с увеличением их далее по сроку работы. Дизайн минимальный, двуязычность. В дальнейшем подключение системы оплаты картами, с помощью смс и тд. За подробностями в личку.

Предлагаю интересный проект с большим потенциалом развития, как для портфолио, так и в финансовом плане, оплата в евро.

10 лет назад
Cyril2012
Кирилл 
40 лет
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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