Сайт по продаже квартир

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Закрыт18 заявок189 просмотров

Нужен под ключ сайт по продаже квартир.

Сайт застройщика.

Планы квартир, какие свободные, какие зарезервированные, ну все по законам жанра)

Дизайн нужен стильный и современный.

Интересуют в первую очередь цена, сроки тоже не забывайте.

Цена нужна в рублях.

10 лет назад
WebAdequate
Сергей 
42 года
17 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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