Необходимо создать почти копию сайта http://www.thisismykea.com/ с выполнением всех графических модулей (наложение картинок на мебель, возможность загрузить свою картинку и т.д.) Интересует создание сайта "под ключ", а так же выполнение отдельных работ по созданию ...
Сайт по продаже квартир
Нужен под ключ сайт по продаже квартир.
Сайт застройщика.
Планы квартир, какие свободные, какие зарезервированные, ну все по законам жанра)
Дизайн нужен стильный и современный.
Интересуют в первую очередь цена, сроки тоже не забывайте.
Цена нужна в рублях.
Заявки фрилансеров
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