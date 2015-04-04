Нужно настроить шаблон на ВП

$20
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Закрыт3 заявки140 просмотров

Требуется установить шаблон на вп а так же настроить его

http://themeforest.net/item/prism-portfolio-photography-retina-theme/9221777

Вот сам шаблон. Скачанный имеется.

Нужно поменять немного цвета полосок которые появляются при наведении.

Поставить разделы в строку, а не как сейчас при нажатии они открываются.

Так же поменять вид портфолио. Создать разделы и по мелочи.

Оплата по факту. Сделать надо срочно.

10 лет назад
senaste
Алишер 
35 лет
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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