Добрый день! Требуется создать сайт со структурой и схожим дизайном (пример во вложении) Товары такие же. Пример карточки товара так же в файле. Характеристики Артикул/Наличие: Доступно к заказу/Материал: ...
Нужно настроить шаблон на ВП
Требуется установить шаблон на вп а так же настроить его
http://themeforest.net/item/prism-portfolio-photography-retina-theme/9221777
Вот сам шаблон. Скачанный имеется.
Нужно поменять немного цвета полосок которые появляются при наведении.
Поставить разделы в строку, а не как сейчас при нажатии они открываются.
Так же поменять вид портфолио. Создать разделы и по мелочи.
Оплата по факту. Сделать надо срочно.
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