Нужно настроить шаблон на ВП

Требуется установить шаблон на вп а так же настроить его

http://themeforest.net/item/prism-portfolio-photography-retina-theme/9221777

Вот сам шаблон. Скачанный имеется.

Нужно поменять немного цвета полосок которые появляются при наведении.

Поставить разделы в строку, а не как сейчас при нажатии они открываются.

Так же поменять вид портфолио. Создать разделы и по мелочи.

Оплата по факту. Сделать надо срочно.