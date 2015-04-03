Нужно создать CMS для сайта в котором будет каталог ресторанов с описанием, фотографиями, картой расположения, новостями и спецпредложениями. Реализация системы бронирования столиков с оповещением через смс и e-mail. Должны присутствовать кабинеты посетителей и кабинеты администраторов ...
Сайт для маленькой фирмы
Маленький сервис центр ( Ремонт компьютеров, телефонов , планшетов , и игровых приставок ) желает обновить и улучшить сайт для себя. Есть 2 сайта интернет магазин и главный сайт компании , все это на Жумла , хочется все это соеденить в одном сайте и на более новой версии джумла , а также как можно безопаснее . Сайт должен быть понятен клиентам всех возрастов и не быть слишком простым , в проекте сделать на этом шаблоне (demo.bowthemes.com/bt-met... ) Если появятся предложений или пожелания с удовольствием рассмотрим, но хотели бы остаться на движке жумла (Привыкли уже ) .
Должно быть все красиво и самое главное легко и понятно . Ах да , сайт на Финском языке ( перевод сайта будем производить по вашему удобству , частями или по окончанию работ , вы нам шлёте фразу мы вам перевод ) .
Огромное желание стереть все базы данных и сделать все с нуля ( Делал все сам и там все запутано , перепутано !!!) , защитить сайт максимально безопаснее.
После всего удалить все следы жумла , сделать все возможное по улучшению сайта и оптимизации сайта .
И ОЧЕНЬ не дорого :-)
Вот что нужно соединить ; www.verkkotalo.fi , www.huolto.verkkotalo.fi
Просьба не задавать этот вопрос : Во сколько Вы сами оцениваете свои проект ? Это не моя профессия !!!
В магазине продавец не спрашивает " по чем возьмете говядину ? " .
Жду предложений от фрилансеров .
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