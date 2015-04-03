Сайт для маленькой фирмы

  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт14 заявок250 просмотров

Маленький сервис центр ( Ремонт компьютеров, телефонов , планшетов , и игровых приставок ) желает обновить и улучшить сайт для себя. Есть 2 сайта интернет магазин и главный сайт компании , все это на Жумла , хочется все это соеденить в одном сайте и на более новой версии джумла , а также как можно безопаснее . Сайт должен быть понятен клиентам всех возрастов и не быть слишком простым , в проекте сделать на этом шаблоне (demo.bowthemes.com/bt-met... ) Если появятся предложений или пожелания с удовольствием рассмотрим, но хотели бы остаться на движке жумла (Привыкли уже ) .

Должно быть все красиво и самое главное легко и понятно . Ах да , сайт на Финском языке ( перевод сайта будем производить по вашему удобству , частями или по окончанию работ , вы нам шлёте фразу мы вам перевод ) .

Огромное желание стереть все базы данных и сделать все с нуля ( Делал все сам и там все запутано , перепутано !!!) , защитить сайт максимально безопаснее.

После всего удалить все следы жумла , сделать все возможное по улучшению сайта и оптимизации сайта .

И ОЧЕНЬ не дорого :-)

Вот что нужно соединить ; www.verkkotalo.fi , www.huolto.verkkotalo.fi

Просьба не задавать этот вопрос : Во сколько Вы сами оцениваете свои проект ? Это не моя профессия !!!

В магазине продавец не спрашивает " по чем возьмете говядину ? " .

Жду предложений от фрилансеров .

Joomla
10 лет назад
Verkkotalo
Вилл 
45 лет
10 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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