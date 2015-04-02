Нужно сделать портал по продаже недвижимости на подобии http://www.estatesales.net/ . Движок предлагайте вы. Пишите цену, сроки и что нужно будет предоставить?
Сделать сайт строительной компании
Нужно сделать сайт строительной компании (основные направления плитка и работы по дереву , + полное обслуживание дома) . Движок предлагайте вы. Пишите цену, сроки и что нужно будет предоставить?
Заявки фрилансеров
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