Создать лединг с уникальным дизайном , как пример http://c.granat-hendel.org

Исполнители только с Украины

Если сработаемся есть сразу заказ на еще один лединг с похожей тематикой

Просьба писать стоимость в грн , заказ срочный , те кто не смогут сразу приступить , просьба не беспокоить.