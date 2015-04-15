Создать лединг с уникальным дизайном

  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Завершен29 заявок358 просмотров

Создать лединг с уникальным дизайном , как пример http://c.granat-hendel.org

Исполнители только с Украины

Если сработаемся есть сразу заказ на еще один лединг с похожей тематикой

Просьба писать стоимость в грн , заказ срочный , те кто не смогут сразу приступить , просьба не беспокоить.

10 лет назад
valera_odes
41 год
11 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

ArtStranger
35 лет
12 лет в сервисе
Был
месяц назад
10 лет назад
$15
3 дня
Отличный исполнитель, отличный дизайнер, всегда на связи, а лединг получился лучше чем я себе мог представить, уже заказал второй. И буду обращаться постоянно. С таким Человеком приятно работать. Спасибо Дима!
Валерий прекрасный заказчик, максимально четкое ТЗ, мгновенная оплата, только положительные эмоции!

Заявки фрилансеров

ArtStranger
35 лет
12 лет в сервисе
Был
месяц назад
10 лет назад

  • Похожие заказы

  • Сайт портального типа объявлений

    Нужно разработать сайт объявлений (портального типа) по продаже . По функционалу сайта ориентироваться на сайт okidoki.ee . Основные разделы сайта: каталог (объявления), отзывы, форум, личный кабинет пользователя. Рассматриваются кандидаты, которые пришлют: ...

    Сайты «под ключ»8 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Шаблонный лэндинг

    Нужен такой же http://landing-page.by Поменяв цвет,шрифт,описания и с функцией обратной связи. Нужна админка обязательно для редактирования сайта без знаний программирования. Лого не нужен. Фото и тексты вставляем пока тестовые.

    Сайты «под ключ»9 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Создание сайта жилого комплекса

    Нужно создать сайт жилого комплекса (верстка+натяжка на CMS). Довольно точный аналог по структуре и функционалу: http://eco-mitino.pioneer.ru/ Предпочтение отдается CMS Drupal. Должна быть аккуратная верстка. Обратите внимание, что на ...

    Drupal
    Сайты «под ключ»9 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Необходимо создать аналог сайта

    Есть www.artfinder.com - необходимо создать его русскоязычную копию. Со своим дизайном. Под ключ - дизайн, верстка, программирование. Функционал полностью клонируется. ТЗ есть. Нужна команда, имеющая в портфолио подобные проекты и способная выполнить ...

    Сайты «под ключ»8 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Сайт на joomla 3.5

    $100

    Создать сайт на на joomla 3.5. Верстку шаблона предоставлю, нужно выполнить темизацию и настроить некоторые компоненты, модули, плагины.

    Joomla
    Сайты «под ключ»8 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Требуется лендинг

    $80

    Нужен лендинг по ТЗ в файле. Пожелания к цвету и фотографиям озвучу. Необходимо продумать дизайн и сверстать. Оплата 5000 рублей. Тематика - женский тренинг

    Сайты «под ключ»4 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Интернет-магазин на джумле 3

    Нужно создать ИМ на джумле 3. Макет и тз приложил 1) Главная (домашняя) страница; а. Блок товаров с возможностью их покупки (Новинки, Хит продаж) б. Рекламные материалы (банер) ...

    Joomla
    Сайты «под ключ»6 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Сайт на WP

    Требуется разработать сайт на WP. Ниже приведен дизайн, из него понятно что требуется. По всем вопросам и предложениям, пишите в скайп. Скайп в профиле. Сделка будет оформляться здесь. Что нужно: Верстка сайта с ...

    HTMLWordPress
    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Закрыт
    10 лет назад

  • Создание одностраничника

    $25

    Здравствуйте, уважаемые. Нужен продающий одностраничник. С настроенной системой заказа. Есть схема построения блоков. Срок выполнения 2-3 дня.

    Сайты «под ключ»10 заявок
    Закрыт
    10 лет назад