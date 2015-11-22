valera_odes

На сейчас есть пару маленьких и не сложных заданий 1. на странице товара убрать текст http://meelameelo.com.ua/face/Face-creams/krem-dnevnoj-dlja-litsa-nezhnost "Товары, которых нет в наличии доступны под заказ с 10% скидкой" он появляется только когда товара нет в наличии . 2. ...