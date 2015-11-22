valera_odes

Валерий Иванов valera_odes

 
40 летУкраина/Одесса
10 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
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недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$25
выплачено фрилансерам
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  • Интернет магазин opencart

    Необходимо создать интернет магазин чая и кофе , кол-во товаров до 500 , мультиязыночность рус/укр .  Адаптивный.  С индивидуальным дизайном. Есть сайт образец , который нравиться во многом  , вышлю в личку.

    OpenCart
    Интернет-магазины10 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Настройка контекстной рекламы

    Директ и адвордс  Тематика: монтаж систем отопления  Регион: Одесса и область тип сайта - Лединг . Отвечу на вопросы если есть. Хочу услышать стоимость и сроки, а также стоимость ведения.

    Контекстная реклама17 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Direct and adwords

    Тематика , натуральная косметика  ключей около 600 ,  Настроена РСЯ  затраты на рекламу по яндексу 3000-4000 грн на сейчас затраты по гугле до 1000 грн на сейчас Необходимо 1. проанализировать компании и доработать их если Вы считаете нужным - готов оплатить до ...

    Google Ads
    Контекстная реклама14 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Постинг на украинских форумах

    Интересует постинг на [b]украинских[/b] форумах. цели: 1. Раскрутка Торговой марки (косметики), 2. Раскрутка интернет магазина этой же торговой марки. Как я это вижу - это посты в разделе барохолка (типа - купил(а) для себя и подруги , но ...

    Социальные сети (SMM и SMO)1 заявка
    Закрыт
    8 лет назад

  • Доработки инет -магазина

    На сейчас есть пару маленьких и не сложных заданий  1. на странице товара убрать текст http://meelameelo.com.ua/face/Face-creams/krem-dnevnoj-dlja-litsa-nezhnost  "Товары, которых нет в наличии доступны под заказ с 10% скидкой"  он появляется только когда товара нет в наличии . 2. ...

    Интернет-магазины1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Нужно Seo продвижение лединга

    собственно вот пациент  http://carrotmask.com.ua Сайту уже около 9 месяцев , ранее рекламировался в адвордс и директе , но так как гугл и яндекс не сильно лояльный к такой тематике, приняли решение продвигаться другим способом. Есть аналитикс и ...

    Поисковые системы (SEO)10 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Тексты о товаре (натуральная косметика )

    необходимо написать тексты в карточке товара  товар - натуральная косметика ручной работы  на каждый товар текст в 500 символов  примерно всего получиться  75К символов  есть откуда рерайтить  Тексты нужны как рекламные так и одновременно сео-оптимизироваными Предпочтения - Украина , пол женский

    Рерайт текстаКарточки товаров
    Копирайтинг23 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Интернет магазин натуральной косметики

    $200

    Требуется создать интернет магазин натуральной косметики (дистрибьютор на Украине российского производителя) Сайт производителя meelameelo.ru  Сайт который нравится Pena.ua Необходимо что-то среднее, тексты и наполнения наша забота. Бюджет ограничен 200 у.е.  админка - как можно проще, но с возможностью доработок..

    Интернет-магазины1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Продвижение трех ледингов

    Имеем три лединга Hendelgarden.com.ua carrotmask.com.ua gojicream.com.ua Необходимо вывести в ТОП 3 , регион - вся Украина (за исключением Крыма) Запросов ключевых как Вы понимаете не много по каждому ледингу В гугле сейчас настроена контекстная реклама (настроена метрика и аналитикс) , ...

    Поисковые системы (SEO)7 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Создать лединг с уникальным дизайном

    Создать лединг с уникальным дизайном , как пример http://c.granat-hendel.org Исполнители только с Украины Если сработаемся есть сразу заказ на еще один лединг с похожей тематикой Просьба писать стоимость в грн , заказ срочный , ...

    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Создать и запустить компании в Адвордс и Директ +ретаргетинг

    Два лединга, два товара (косметический крем для лица и для тела) одного и того производителя , подбираем ключи, создаем компанию, + ретаргетинг, всего 80-150 ключей. Исполнители только с Украины. Рассматриваются предложение по цене и срокам.

    Контекстная реклама1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Чуть подкоректировать сайт на вордпрессе

    сайт braphy.com.ua 1. В мобильной версии сайта перестала работать меню 2. Галерею перенести (фотографии и сертификаты) на все страницы под виджет вконтакте. и еще немного мелочей Работу будет выполнять специалист с Украины и оплата на карту приватбанка...

    WordPress
    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Нарисовать тизеры

    Необходимо нарисовать тизеры анимированные для http://braphy.biz.ua и braphy.com.ua для тизернет максимальное разрешение 500x500, максимальный размер – 75 Кб.

    Баннеры4 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Нужен лединг

    Необходим Лединг , индивидуальный , не шаблонный Как пример http://silkys.ru/ , тематика та же, только другой производитель .... Жду заявки с указанием цены и сроков выполнения. Задание для фрилансеров с опытом и портфолио.

    Сайты «под ключ»11 заявок
    Закрыт
    9 лет назад
Отзывы фрилансеров
splendid777
Вадим 
35 летУкраина
10 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$30
10 баллов
7 лет назад
Создать и запустить компании в Адвордс и Директ +ретаргетинг
С заказчиком было приятно работать. Оплата вовремя. Рекомендую.
Профессионально, быстро и отвечал на мои вопросы, я остался довольным.
Ответный отзыв
malariuz
37 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
3 года назад
$25
10 баллов
8 лет назад
Доработки инет -магазина
Очень хороший заказчик. Оплатил сразу как только я сделал. C ним очень хорошо сотрудничать и делать работу.
Отличный исполнитель! из 5 человек которых я нашел на этом проекте, только Саша все сделал до конца. Результатом я доволен , будем работать дальше!
Ответный отзыв
pasicnjuk_lena
35 летУкраина
10 лет в сервисе
Была
7 месяцев назад
$50
10 баллов
8 лет назад
Написать тексты для интернет магазина косметики
Рекомендую Валерия, как ответственного работодателя. Задача была поставлена точно и четко, ТЗ выдано подробное, по ходу работы вносились необходимые корректировки. Сотрудничеством довольна, буду рада поработать еще с вами! Успехов и процветания магазину MeelaMeelo!!!
Отличные тексты получились, очень доволен результатами. Буду и впредь обращаться!
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AnBesp
Камил 
31 годРоссия
9 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$180
10 баллов
8 лет назад
Интернет магазин натуральной косметики
Задача была поставлена точная и подробно описанная. В процессе работы все возникающие вопросы решались оперативно. Оплата своевременная. Идеальный заказчик, так что рекомендую и надеюсь на дальнейшее сотрудничество. =)
отлично сработались , результат превзошел все ожидания. Камил - исполнительный, коммуникабельный, всегда на связи, терпел все мои замечания. Очень понравилось работать , буду и в дальнейшем к нему обращаться. Рекомендую !!!
Ответный отзыв
ArtStranger
34 годаУкраина
10 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
$15
10 баллов
9 лет назад
Создать лединг с уникальным дизайном
Валерий прекрасный заказчик, максимально четкое ТЗ, мгновенная оплата, только положительные эмоции!
Отличный исполнитель, отличный дизайнер, всегда на связи, а лединг получился лучше чем я себе мог представить, уже заказал второй. И буду обращаться постоянно. С таким Человеком приятно работать. Спасибо Дима!
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