valera_odes

ТЗ прилагается. Просьба расписать стоимость работ по каждому пункту. Сроки также хочется услышать реальные.
- Веб-программирование2 заявкиЗакрыт2 года назад
Необходимо создать интернет магазин чая и кофе , кол-во товаров до 500 , мультиязыночность рус/укр . Адаптивный. С индивидуальным дизайном. Есть сайт образец , который нравиться во многом , вышлю в личку.Интернет-магазины10 заявокЗакрыт3 года назад
Директ и адвордс Тематика: монтаж систем отопления Регион: Одесса и область тип сайта - Лединг . Отвечу на вопросы если есть. Хочу услышать стоимость и сроки, а также стоимость ведения.Контекстная реклама17 заявокЗакрыт7 лет назад
Тематика , натуральная косметика ключей около 600 , Настроена РСЯ затраты на рекламу по яндексу 3000-4000 грн на сейчас затраты по гугле до 1000 грн на сейчас Необходимо 1. проанализировать компании и доработать их если Вы считаете нужным - готов оплатить до ...Контекстная реклама14 заявокЗакрыт7 лет назад
Интересует постинг на [b]украинских[/b] форумах. цели: 1. Раскрутка Торговой марки (косметики), 2. Раскрутка интернет магазина этой же торговой марки. Как я это вижу - это посты в разделе барохолка (типа - купил(а) для себя и подруги , но ...Социальные сети (SMM и SMO)1 заявкаЗакрыт8 лет назад
На сейчас есть пару маленьких и не сложных заданий 1. на странице товара убрать текст http://meelameelo.com.ua/face/Face-creams/krem-dnevnoj-dlja-litsa-nezhnost "Товары, которых нет в наличии доступны под заказ с 10% скидкой" он появляется только когда товара нет в наличии . 2. ...Интернет-магазины1 исполнительЗавершен8 лет назад
Нужны сео тексты к интернет магазину косметики ручной работы , общий объем около 100ККопирайтинг1 исполнительЗавершен8 лет назад
собственно вот пациент http://carrotmask.com.ua Сайту уже около 9 месяцев , ранее рекламировался в адвордс и директе , но так как гугл и яндекс не сильно лояльный к такой тематике, приняли решение продвигаться другим способом. Есть аналитикс и ...Поисковые системы (SEO)10 заявокЗакрыт8 лет назад
необходимо написать тексты в карточке товара товар - натуральная косметика ручной работы на каждый товар текст в 500 символов примерно всего получиться 75К символов есть откуда рерайтить Тексты нужны как рекламные так и одновременно сео-оптимизироваными Предпочтения - Украина , пол женскийКопирайтинг23 заявкиЗакрыт8 лет назад
- $200
Требуется создать интернет магазин натуральной косметики (дистрибьютор на Украине российского производителя) Сайт производителя meelameelo.ru Сайт который нравится Pena.ua Необходимо что-то среднее, тексты и наполнения наша забота. Бюджет ограничен 200 у.е. админка - как можно проще, но с возможностью доработок..Интернет-магазины1 исполнительЗавершен8 лет назад
Имеем три лединга Hendelgarden.com.ua carrotmask.com.ua gojicream.com.ua Необходимо вывести в ТОП 3 , регион - вся Украина (за исключением Крыма) Запросов ключевых как Вы понимаете не много по каждому ледингу В гугле сейчас настроена контекстная реклама (настроена метрика и аналитикс) , ...Поисковые системы (SEO)7 заявокЗакрыт8 лет назад
Создать лединг с уникальным дизайном , как пример http://c.granat-hendel.org Исполнители только с Украины Если сработаемся есть сразу заказ на еще один лединг с похожей тематикой Просьба писать стоимость в грн , заказ срочный , ...Сайты «под ключ»1 исполнительЗавершен9 лет назад
Два лединга, два товара (косметический крем для лица и для тела) одного и того производителя , подбираем ключи, создаем компанию, + ретаргетинг, всего 80-150 ключей. Исполнители только с Украины. Рассматриваются предложение по цене и срокам.Контекстная реклама1 исполнительЗавершен9 лет назад
Интересует Контекстная Реклама - mifo.com.ua, основной упор на товар педикюрные носочки Хочется понять стоимость Ваших услугКонтекстная реклама1 исполнительЗавершен9 лет назад
сайт braphy.com.ua 1. В мобильной версии сайта перестала работать меню 2. Галерею перенести (фотографии и сертификаты) на все страницы под виджет вконтакте. и еще немного мелочей Работу будет выполнять специалист с Украины и оплата на карту приватбанка...Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен9 лет назад
Необходимо нарисовать тизеры анимированные для http://braphy.biz.ua и braphy.com.ua для тизернет максимальное разрешение 500x500, максимальный размер – 75 Кб.Баннеры4 заявкиЗакрыт9 лет назад
Необходим Лединг , индивидуальный , не шаблонный Как пример http://silkys.ru/ , тематика та же, только другой производитель .... Жду заявки с указанием цены и сроков выполнения. Задание для фрилансеров с опытом и портфолио.Сайты «под ключ»11 заявокЗакрыт9 лет назад