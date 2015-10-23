Тексты о товаре (натуральная косметика )

Добрый день! Нужно написать текст по строительным услугам и материалом. Текст должен быть продающим и иметь ключевые слова (СЕО). Также текст должен быть профессионально написан, читабелен и уникальным. Буду ждать от Вас стоимость за 1000 знаков с ...