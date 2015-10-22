Форекс - LSI-копирайтинг. Статьи для блога.

Копирайтер(ы). Написание Форекс статей для информационного блога.

Статьи для людей от первого лица. Вам обязательно нужно разбираться в Форекс тематике.

Полное оформление статей. Картинки, списки, таблицы тд.Чтобы лучше понять стиль написание ниже приведу два блога, стиль написания которых, мне нужен. 2-3 статьи в день, объёмы статейот 2500 знаков.

Будет тестовое здание. Оплачу только релевантные, не беритесь если хотите на авось - не получится. Стоимость 1$-1.5$ за 1000 знаков без пробелов. Прикрепил тестовое задание.

Отвечу на все вопросы.

Всем удачи.

Примеры блогов:

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